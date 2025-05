Per ogni rosa, un gambo di spine: emozioni in versi al cuore di Cerveteri

Domenica 25, alle ore 18, è stato presentato nell’atrio all’aperto della libreria Mondadori di Cerveteri, il libro di poesie di Simone Oliva.

Le numerose persone presenti erano il preludio di un tempo condensato e sospeso dove a farla da padrona è stata l’emotività.

Un ragazzo riservato, Simone Oliva, dal sorriso pulito e sincero, le parole dal tono cadenzato, sono state calibrate, essenziali, come probabilmente è lui, semplici e dirette.

Sebbene il suo basso profilo e la sua inclinazione alla riservatezza, ha parlato di sé, della sua formazione, del proprio vezzo di scrivere versi, fondamentalmente per sé stesso, che quasi casualmente invece hanno trovato la via della pubblicazione con Ensemble editore.

Dice di sé che ha spesso trovato ispirazione nella sofferenza e nei momenti difficili e che scrivere esplorando diversi stili narrativi, lo ha anche divertito e arricchito.

“Trovo che la scrittura sia terapeutica, un mezzo potentissimo di crescita personale e di comunicazione profonda con il mondo”, ha detto Simone. Eclettico, curioso, umile quanto basta per affermare serenamente: “sono quello che sono, non quello che faccio”, facendo cenno alle sue tante esperienze lavorative.

Scrive le sue poesie in terzine, la metrica di cui si era innamorato ai tempi del liceo; si definisce innamorato di mitologia, metafisica, psicologia e, nonostante la sua formazione scientifica, sostiene di preferire la fantascienza alla scienza, che trova più coerente e meno arrogante.

A moderare la presentazione, e rivolgere alcune domande a Simone, è il fratello Andrea, titolare della libreria Mondadori che ospita la presentazione. I suoi componimenti in rima, che scandagliano le pieghe più intime della sua anima tormentata, hanno trovato spazio al rientro da uno dei suoi cammini spirituali, il cammino degli dei, un itinerario da Bologna a Firenze, sull’appennino tosco emiliano.

Camminare equivale, per Simone, a fare u viaggio dentro se stesso, a lenire i propri spasmi emotivi, trovare vie possibili di pace interiore. L‘amore è tra i principali ispiratori delle poesie di Simone, definendosi, però, un tramite tra ciò che sente e ciò che scrive.

“La vita mi ha preso a schiaffi e io ho reagito attingendo alle grida della mia anima e tirandoci fuori il meglio che vi ho trovato”, ha detto timidamente. “Quando parlo d’amore, non mi piace usare il verbo avere”, sostiene Simone. Per lui le poesie sono emozioni rivisitate in tranquillità.

Dedica la sua prima collezione di poesia a una donna, Carolina, “il mio raggio di sole che cercando di illuminare, ha rischiato di bruciarmi ma alla luce del suo fuoco, ho visto la strada”.

Si definisce uno sportivo Simone Oliva e come tale detesta perdere ma sa che dalle vittorie non si impara tanto quanto si può apprendere dalle sconfitte.

La lettura di alcune delle poesie del libro, distillate in un silenzio carico di energia, ha emozionato i numerosi presenti; nonostante Simone si vesta di discrezione, non riesce a nascondere il condensato di sensibilità che trabocca nei suoi scritti.

Soddisfatto il titolare della Mondadori, Andrea Oliva, che in prefazione illustra il cambio di passo della sua nuova gestione della libreria che ha preso quando era un negozio di libri e sta trasformando in libreria.

Molteplici i progetti e le attività culturali messe in moto dalla Mondadori di Cerveteri, tra cui diverse collaborazioni con istituti scolastici locali con i quali ha avviato anche progetti PCTO.

Anticipate anche diverse collaborazioni con l’estate cerite di Cerenova e Cerveteri, per sottolineare che la cultura può essere un buon aperitivo per le sere estive.

Nella dedica apposta sul libro che ho acquistato, Simone ringrazia l’agone e l’apprezzamento alla sensibilità espressa con il garbo pacato dell’apprezzamento.

Gianluca Di Pietrantonio