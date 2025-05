Regione Lazio. 600 mila euro per il sostegno al turismo dei Comuni lacuali

La Giunta regionale del Lazio ha approvato oggi una delibera per il sostegno ai comuni lacuali per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per l’annualità 2025.

Il provvedimento è stato approvato su proposta dell’assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio Fabrizio Ghera, di concerto con la Vice-Presidente, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internalizzazione Roberta Angelilli e con l’assessore Lavori Pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture Manuela Rinaldi;

“Si delibera – si legge – al fine di ampliare l’offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge lacuali, un contributo nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo del bilancio regionale U0000E41917 “Trasferimenti ai Comuni per le funzioni delegate in materia di demanio lacuale e fluviale (L.R. 53/1998 e s.m.i.) – Trasferimenti correnti a amministrazioni locali” Missione 09, Programma 06, P.d.C 1.04.01.02 esercizio finanziario 2025, pari a Euro 600.000,00, ai comuni lacuali interessati per sostenere gli oneri relativi al miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per l’annualità 2025;

di stabilire che il contributo sarà erogato in favore dei comuni lacuali interessati, adottando i seguenti criteri:

– il 30% del contributo totale, in proporzione alla popolazione residente nei singoli comuni,

come rilevata dall’ultimo censimento ISTAT disponibile;

– il 70% del contributo totale in proporzione all’estensione lineare complessiva degli arenili

destinati alla balneazione nell’anno 2024, di ciascun comune.

di stabilire che i dati in questione saranno acquisiti direttamente a cura dei Sindaci interessati e dichiarati nell’apposita domanda da presentare all’amministrazione regionale”.