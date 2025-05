Al Liceo Scientifico Farnesina di Roma l’evento conclusivo “Tevere: un patrimonio da salvaguardare” azione del Contratto di Fiume Tevere

Roma 21 maggio 2025

“Questa mattina il Consigliere Delegato all’Ambiente di Città Metropolitana di Roma Capitale, Rocco Ferraro ha partecipato all’evento conclusivo di “Tevere: un patrimonio da salvaguardare” dove sono stati presentati i lavori conclusivi degli studenti del Liceo Scientifico Farnesina di Roma, nell’ambito del Contratto di Fiume Tevere di cui Città metropolitana è Soggetto Responsabile della gestione e attuazione unitamente con il Contratto di Aniene.

Presenti anche l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Agenda Tevere Onlus, è un’azione del Programma Triennale del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce e ha coinvolto gli studenti dell’istituto in un percorso di educazione ambientale e cittadinanza attiva, con focus sull’ambiente fluviale urbano del fiume Tevere che scorre nelle immediate vicinanze della scuola.

Il Liceo Scientifico Farnesina è stato il primo Istituto scolastico a Roma ad aver sottoscritto il CdF Tevere a novembre del 2024, impegnandosi così a promuovere un’azione concreta per il miglioramento dell’ambiente fluviale.

L’azione ha preso avvio a febbraio 2025 e si è conclusa a maggio 2025. Hanno aderito al progetto 24 classi del Liceo per un totale di oltre 500 studenti. Le attività messe in campo comprendevano 13 uscite didattiche sulle sponde del fiume, 60 ore di attività conoscitiva e di citizen science lungo le sponde del fiume, cicli di attività di laboratorio scolastico e la realizzazione di un prodotto finale.

L’azione del CdF Tevere ha costruito un percorso formativo per offrire agli studenti una conoscenza approfondita della biodiversità fluviale, l’inquinamento e la gestione sostenibile del territorio, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e partecipativi per la tutela del territorio.

Con il Liceo Scientifico Farnesina Città metropolitana guarda già alla costruzione della prossima azione nel CdF Tevere per far vivere una nuova esperienza di conoscenza del fiume e del suo rapporto con la città”.

