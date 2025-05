Dal 23 al 25: Festa Patronale di Vigna di Valle, Arriva il Vescovo

La comunità di Vigna di Valle si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno. Dal 23 al 25 maggio, la Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa celebrerà la sua Festa Patronale, un evento che da sempre unisce tradizione religiosa, convivialità e puro divertimento, richiamando famiglie, giovani e adulti non solo dal quartiere, ma da tutto il territorio di Bracciano.

La manifestazione prenderà il via venerdì sera con la solenne processione per le vie di Vigna di Valle, un momento di grande partecipazione spirituale che rinnova i valori profondi della comunità e apre ufficialmente le celebrazioni alla presenza del Vescovo, S.E. Marco Salvi. Poi, da sabato, la festa entrerà nel vivo con due giornate ricche di attività pensate per tutte le età. Tra giochi tradizionali e spazi dedicati ai più piccoli, gli organizzatori hanno preparato un programma vario e coinvolgente, capace di trasformare la parrocchia in un vero e proprio centro di festa e incontro.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà certamente la seconda edizione della Corrida di Vigna di Valle, l’esilarante gara di talenti in cui cantanti, ballerini e artisti improvvisati si sfideranno tra applausi e risate. Un’occasione per mettersi in gioco e divertirsi insieme, in un clima spensierato e pieno di entusiasmo che nella scorsa edizione ha conquistato tutti i presenti.

Non mancheranno momenti di pura allegria come il vivacissimo Schiuma Party, pensato per far scatenare grandi e piccoli sotto un cielo di bolle, e il golosissimo Nutella Party, un’occasione dolce per riunirsi intorno a una merenda davvero speciale. Durante le serate, sarà possibile gustare deliziose cene grazie agli stand gastronomici parrocchiali, che proporranno piatti genuini e tradizionali cucinati dai volontari con grande passione. A completare l’atmosfera di festa, i mercatini parrocchiali offriranno ai visitatori tante occasioni di curiosità e piccoli acquisti, tra oggetti artigianali e idee regalo.

La Festa Patronale di Vigna di Valle si conferma così come uno degli eventi più sentiti e amati di Bracciano, capace di intrecciare spiritualità, cultura popolare e il semplice piacere di stare insieme. Tre giorni da non perdere, dove fede, amicizia e risate si incontrano sotto il segno dell’allegria e dell’accoglienza.