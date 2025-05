Cerveteri: Regeneration, ‘No a spostamento corso laurea scienze infermieristiche di Bracciano, troppi disagi’

‘Il 5 giugno Consiglio Comunale dei Giovani aperto, a sostegno protesta degli studenti’

Cerveteri, 22 mag. – “Regeneration sostiene la protesta degli studenti del corso di laurea in infermieristica di Bracciano, ai quali è stato comunicato unilateralmente che dal prossimo anno dovranno spostarsi a Civitavecchia se vorranno continuare il corso di studi. Questa decisione comporterebbe disagi sia a livello logistico, nei trasporti, sia per quanto riguarda i contratti d’affitto già stipulati dagli studenti a Bracciano. Per questo, come gruppo consiliare Regeneration ci siamo mobilitati per organizzare una seduta aperta alla cittadinanza del consiglio comunale dei giovani che si terrà il prossimo 5 giugno alle 17.30 nell’aula consiliare del Granarone”. Così una nota dei rappresentanti di Regeneration, gruppo del Consiglio Comunale dei Giovani di Cerveteri.

La scelta di spostare il corso di laurea da Bracciano, prosegue la nota di Regeneration, “è motivata solo da un risparmio di spesa” e “rappresenta un duro attacco al diritto allo studio e all’offerta di professionisti sanitari da collocare nel territorio”. “Riteniamo che sia nostro dovere politico e morale sostenere incondizionatamente tutte le rivendicazioni a tutela del diritto allo studio”, conclude la nota, invitando tutta la cittadinanza ad intervenire al Consiglio Comunale dei Giovani del 5 giugno.