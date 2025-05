STUDIO EMME: INVESTIRE SUI GIOVANI PER UN FUTURO DI SUCCESSO

Con un impegno verso le nuove generazioni, la nota Agenzia Cinematografica sceglie di formare nuovi talenti puntando sui giovanissimi. Tre aree distinte e strutturate per formare, seguire ed intraprendere la carriera cinematografica. STUDIO EMME, attraverso la sua Accademia, l’Artist Management e la Produzione indipendente, da più di 40 anni si dedica con impegno nel settore, adattandosi al dinamismo e alle innovazioni dei tempi attuali.

L’Accademia, guidata da docenti esperti e da professionisti del settore cinematografico, ha il

compito di formare nuovi talenti, che vengono seguiti con competenza grazie all’expertise

maturata nel campo del Management Artistico. L’attività di scouting riveste indubbiamente

un'importanza cruciale come punto di partenza per accedere alla scuola come spiega Sara

Martinelli, Artist Manager di STUDIO EMME: “L’ammissione alla nostra Scuola di Cinema

prevede una selezione tramite un’audizione davanti ad una commissione di esperti.

Mantenendo un approccio equilibrato, ci distinguiamo per serietà ed affidabilità perché

cerchiamo quel talento nascosto, quel quid che ci permetta di plasmare ogni allievo in un

vero artista.”

Per questa ragione, da anni STUDIO EMME sceglie di intraprendere molteplici percorsi

paralleli, destinati non solo ai giovanissimi e minorenni ma anche ai giovani adulti. Da questa

scuola sono usciti numerosi nomi importanti del settore che hanno studiato e sono seguiti

dal Management di STUDIO EMME. Prosegue Martinelli: “I nostri allievi, una volta

completato il percorso formativo, non solo accedono al mondo del cinema, ma si affacciano

anche al panorama televisivo, partecipando a serie tv trasmesse dalle principali emittenti

nazionali ma anche spot pubblicitari. Tra i nomi più affermati al momento possiamo

annoverare Sara Ciocca in “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, Sofia D’Elia in “Di niente e di

nessuno” e Giulia Patrignani in “I Fantastici 5”.

A questa straordinaria capacità manageriale e talentuosa contribuiscono anche le

partnership che STUDIO EMME attiva su tutto il territorio nazionale. Sebbene le sue radici

affondino nella Capitale, l’Agenzia collabora con altre città con cui condivide valori ed

esperienza. Il metodo STUDIO EMME è quindi replicabile in altre location con un lavoro di

L’attività di formazione destinata ai giovani resta, comunque, un pilastro fondamentale,

perché in questa fase della maturazione artistica è possibile ottenere risultati migliori nel

training, preparando gli allievi più talentuosi ad un futuro nel cinema e nella televisione. Il

percorso di studi si conclude con la realizzazione di un cortometraggio prodotto da STUDIO

EMME, la prima chance concreta per gli allievi di applicare sul campo quanto appreso.

“È uno step importante per noi – conclude Sara Martinelli – rappresenta una doppia finalità:

da un lato segna il termine del corso e la messa alla prova delle competenze e abilità

acquisite, dall’altra distingue l’inizio di una carriera artistica per gli allievi con più talento,

che sarà comunque seguita e supportata in ogni fase dal Management di STUDIO EMME”.

