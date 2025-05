Disostruzione e primo soccorso: alla Salvo D’Acquisto una giornata di formazione per gli studenti

Il 19 maggio, presso l’Istituto Salvo D’Acquisto di Bracciano, si è svolta una conferenza formativa sulla disostruzione delle vie aeree e una dimostrazione pratica di pronto soccorso rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi Agrario e Aeronautico. L’iniziativa è stata promossa dal Lion’s Club di Bracciano, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, nell’ambito del Progetto “Vive Sofia”.

All’appuntamento ha preso parte il Past President del Lion’s Club Adelio Dalmas, il quale ha illustrato agli studenti le finalità dell’associazione e le attività sociali portate avanti nel territorio. È intervenuto anche il dottor Marchetti, anestesista, che ha fornito informazioni tecniche e operative sulle manovre salvavita in caso di ostruzione.

A portare il saluto dell’Istituto al gestore Adolfo Galderisi è stata la dirigente scolastica Lucia Dutto.

Il progetto, intitolato “Vive Sofia”, prende il nome da una giovane vittima di un episodio di soffocamento. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di conoscere e saper applicare le manovre di disostruzione.

Gli allievi hanno mostrato grande interesse per l’argomento e hanno partecipato attivamente alla parte pratica, sperimentando le tecniche di intervento su dispositivi specifici, sia pediatrici che per adulti. Le conoscenze trasmesse e il training effettuato hanno contribuito a rafforzare non solo le abilità operative, ma anche la fiducia nell’agire con prontezza in situazioni di emergenza.

(Foto inviate da Lucia Dutto)