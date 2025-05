Bracciano: varata Radio Onda Lago, voluta dalla Regione Lazio. Darà voce al territorio.

Bracciano: varata Radio Onda Lago, emittente web nata grazie alla Regione Lazio. Darà voce al territorio.

Quindici località a nord di Roma unite dalla nuova radio.

Si inizia seguendo in diretta il Foil Festival, 16/18 maggio, grande appuntamento velico sulle acque di Bracciano.

Nasce Radio Onda Lago, emittente web dotata di diretta, voluta dalla Regione Lazio attraverso “LAZIOcrea” per dare voce a quindici località a nord della Capitale. La web radio è gestita dalla Fondazione Sabatinus Medium, con sede legale ad Anguillara Sabazia, ente no-profit che nasce con l’intento di promuovere il comprensorio sabatino e le aree circostanti. Aggiudicatasi il bando di LAZIOcrea, la Fondazione ha ingaggiato già nel 2024 un team di giovani reporter che hanno esplorato – per poi raccontare a 360 gradi – le 15 località selezionate. Questi i paesi: Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Cesano, Isola Farnese, La Storta, Monterosi, Manziana, Martignano, Oriolo Romano, Sutri, Trevignano Romano, Santa Maria di Galeria. L’intento di Radio Onda Lago è partire dalla Storia per raccontare il presente di questi 15 paesi legati tra essi – come fosse un network d’altri tempi- da vicende storiche che hanno lasciato il segno nella storia del Lazio ma, in generale, nella storia d’Italia. Il metodo di lavoro del team è quello di entrare a fondo nel tessuto territoriale per raccontare, con metodologia da reportage, anche ciò che solitamente non emerge dalle cronache quotidiane. Le 15 località, pregne di storia, tutte insieme formano un gioiello con caratteristiche peculiari di sostenibilità, adatte per un target di turisti e visitatori consapevoli, ambientalisti, sportivi e culturalmente curiosi.

Protagonisti delle storie che vengono raccontate da Radio Onda Lago sono le persone che abitano i luoghi, che li animano e che conoscono il territorio a menadito. In collaborazione con il Professor Luciano Osbat – ideatore del portale “Gente di Tuscia” e già Professore di Storia presso l’Università di Viterbo (Università degli Studi della Tuscia) – la radio ha innestato tra i propri contenuti, con un modello ispirato anche alla storiografia moderna (fonti inedite e laterali) , informazioni storiche pertinenti e non sempre note, ma necessarie per allargare la conoscenza del territorio, immensamente ricco di storia, e con incisivi legami con Roma.

Dai contenuti attuali alla Storia, attraverso podcast (narrati da voci note), video, testi, fotografia d’epoca e affascinanti riprese aeree effettuate con droni di ultimissima generazione (grazie ad un’altra società gioiello del territorio: Aviorilievi) la radio propone un’offerta unica e si candida a diventare un osservatorio speciale del territorio espandendosi dal lago a tutte le località, come per simboliche onde prodotte dal sasso lanciato da Ondalago.it. Ma non solo: costruita la base con questa metodologia Radio Onda Lago già in partenza è archivio unico e patrimonio comune che valorizza i luoghi e racconta i protagonisti di ogni settore, dal passato fino ad oggi. Particolarmente innovativa la sezione “Mappe Narranti”, interattive, che permettono con agilità e rapidità di “raggiungere” via web le località e le attività di proprio interesse. Inoltre è “in progress”- ma già in buona parte pubblicato – un glossario specifico, detto “Sabatino”, che, con parole chiave, offre uno strumento particolarmente edotto per entrare in quest’area geografica attraverso stimoli culturali. Previste a breve versioni testuali del portale sia in lingua inglese che tedesca che rappresentano le lingue maggiormente diffuse tra gli innumerevoli turisti stranieri che giungono in loco.

La nascita di questo nuovo media, finanziata da bando di “LAZIOcrea”, si è avvalsa in primis del fondamentale contributo tecnico (costruzione del sofisticato portale, innesto della “diretta”, e organizzazione produttiva ) di Promente, gioiello tecnologico che offre soluzioni informatiche avanzatissime a Istituzioni e privati a livello nazionale. Promente, con headquarter sulle sponde del lago, è condotta da un giovane e brillante imprenditore di zona, Luca Ferrari. La direzione di Radio Onda Lago – nonché il coordinamento dei contenuti e del team dei reporter – è stata affidata al giornalista Marco Mottolese che si è avvalso della vivida collaborazione di sei giovani professionisti: Claudia Giorgetti, gestione tecnica e amministrativa; Veronica Negretti, headquarter per curatela e finissage di tutti i contenuti; Daria Moretti, regista e montatrice; Sofia Vittoria Renzi, voce narrante dei podcast e assistente alla direzione; Leonardo Pasquali, redazione testi, traduzioni e interviste; Giordano Campanelli, reporter nonché finissimo illustratore delle “Mappe Narranti”.

Grande attenzione a questo nuovo media è stata prestata dalle amministrazioni locali che hanno messo a disposizione della nascente radio qualsiasi contatto per favorire interviste, aprire porte che sembravano chiuse per sempre, autorizzare le riprese droniche.

E, nei giorni del lancio del nuovo media, arriva il primo incarico per Radio Onda Lago : seguire in diretta con la radiofonia e il web le iniziative quotidiane – dal 16 al 18 maggio- del primo “Rome Foil Festival”, dedicato agli appassionati degli sport acquatici che amano la fusione tra innovazione e tradizione. Un evento unico che promuove la cultura dello sport in tutte le sue discipline, il rispetto dell’ambiente e l’eccellenza nel settore nautico in un contesto naturale unico nel suo genere.