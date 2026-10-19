Presentata la 30ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Maselli: «Regione Lazio pronta a stanziare 1,2 milioni di euro contro lo spreco alimentare»

Comunicato stampa

È stata presentata nella Sala Tevere della Giunta Regionale del Lazio la 30ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma il prossimo 14 novembre.

L’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, è intervenuto nel corso della conferenza e ha dichiarato: «Da 30 anni la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare rappresenta un esempio straordinario di solidarietà, partecipazione e attenzione verso chi vive in condizioni di fragilità. Un impegno prezioso che contribuisce a contrastare la povertà alimentare e a promuovere la cultura del dono. Come Regione Lazio stiamo rafforzando questa rete di solidarietà, tanto è vero che nel Consiglio regionale del 21 ottobre sarà all’ordine del giorno la proposta di legge 233 contro lo spreco alimentare, che vede come primi co-firmatari i Consiglieri Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d’Italia, e Marietta Tidei. Tale proposta, già votata in commissione sanità all’unanimità, avrà una dotazione finanziaria di 1,2 milioni di euro, di cui ben 300 mila euro in conto capitale saranno destinati all’acquisto di macchinari per la conservazione a caldo e a freddo degli alimenti, sostenendo concretamente le realtà impegnate nel recupero e nella distribuzione del cibo, come Banco Alimentare».

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