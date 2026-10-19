GAYATRI – Il canto tra il buio e la luce, al teatro di Canale

Cosa succede quando un mantra di 3000 anni incontra una chitarra, una voce e un tamburo?Gayatri è il mantra più antico dei Veda, dedicato a Savitr, il sole che risveglia l’intelletto. É un invito a vedere chiaro quando tutto intorno è ombra.

Ed è da qui che parte lo spettacolo.

É un concerto-racconto. Un viaggio teatrale che gioca proprio sul dualismo che vediamo nel dipinto del manifesto: maschile e femminile, ombra e fiamma, meditazione e ritmo tribale. Shiva che tiene il tridente e la figura in preghiera, le radici che affondano e il fuoco che si alza.

In scena un intreccio di:

racconti, canti originali e mantra reinterpretati

chitarre che diventano paesaggi sonori, percussioni che sono il battito del viaggio

Michele Ascolese e Daniela Colace, come sempre, ci stupiranno e ci emozioneranno!

in scena:

Michele Ascolese – chitarre, voce

Daniela Colace – voce, chitarre

Valter Roncucci – percussioni

Ti aspettiamo al TMF Teatro Maurizio Fiorani – Canale Monterano (RM)

24-25 ottobre 2026

Sabato ore 21.00

Domenica ore 17.30

Info e prenotazioni: 380 4620311 – 328 6748785