GAYATRI – Il canto tra il buio e la luce, al teatro di Canale

Comunicato stampa
Ed è da qui che parte lo spettacolo.
É un concerto-racconto. Un viaggio teatrale che gioca proprio sul dualismo che vediamo nel dipinto del manifesto: maschile e femminile, ombra e fiamma, meditazione e ritmo tribale. Shiva che tiene il tridente e la figura in preghiera, le radici che affondano e il fuoco che si alza.
In scena un intreccio di:
racconti, canti originali e mantra reinterpretati
chitarre che diventano paesaggi sonori, percussioni che sono il battito del viaggio
Michele Ascolese e Daniela Colace, come sempre, ci stupiranno e ci emozioneranno!
in scena:
Michele Ascolese – chitarre, voce
Daniela Colace – voce, chitarre
Valter Roncucci – percussioni
Ti aspettiamo al TMF Teatro Maurizio Fiorani – Canale Monterano (RM)
24-25 ottobre 2026
Sabato ore 21.00
Domenica ore 17.30
Info e prenotazioni: 380 4620311 – 328 6748785