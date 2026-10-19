ESCURSIONE UNIVERSALMENTE ACCESSIBILE ad Anguillara Sabazia!

Comunicato stampa
Mattina: Escursione naturalistica tra i sentieri panoramici del Parco di Bracciano-Martignano con vista mozzafiato sui laghi.
Pomeriggio: Visita guidata al Parco archeologico naturalistico della Villa Claudia (resti della villa romana e fonti dell’acqua “Claudia”).
Servizi disponibili: Joëlette, interpreti LIS, accompagnatori per non vedenti/ipovedenti e schede in CAA.
Appuntamento: Sabato 24 ottobre Ore 10:00 al parcheggio del Giardino Sensoriale (Via della Mola Vecchia snc, Anguillara Sabazia).
Prenotazioni e info: redazione@disabilitypridenetwork.it 3393275017