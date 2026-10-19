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ESCURSIONE UNIVERSALMENTE ACCESSIBILE ad Anguillara Sabazia!

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Comunicato stampa

Sabato 24 ottobre Ore 10:00

Carissimi Utenti,
L’Amministrazione Comunale e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi ad un appuntamento speciale: un’ESCURSIONE UNIVERSALMENTE ACCESSIBILE ad Anguillara Sabazia!
La magia di due laghi: natura, storia e voglia di convivere tutti insieme!
 Programma:

Mattina: Escursione naturalistica tra i sentieri panoramici del Parco di Bracciano-Martignano con vista mozzafiato sui laghi.

Pomeriggio: Visita guidata al Parco archeologico naturalistico della Villa Claudia (resti della villa romana e fonti dell’acqua “Claudia”).

Servizi disponibili: Joëlette, interpreti LIS, accompagnatori per non vedenti/ipovedenti e schede in CAA.

Appuntamento: Sabato 24 ottobre Ore 10:00 al parcheggio del Giardino Sensoriale (Via della Mola Vecchia snc, Anguillara Sabazia).

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

Prenotazioni e info: redazione@disabilitypridenetwork.it 3393275017

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