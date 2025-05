Un Corso di Laurea su misura per il settore lattiero-caseario

In un Paese dove il latte e i formaggi non sono solo prodotti alimentari ma cultura, tradizione e identità, cresce il bisogno di professionisti qualificati capaci di guidare l’innovazione e la sostenibilità del comparto. Per rispondere a questa esigenza nasce Tegic: il nuovo Corso di Laurea a orientamento professionale in Tecnologie e Gestione dell’Impresa Casearia, pensato per formare figure tecniche altamente specializzate, pronte a entrare nel cuore operativo della filiera lattiero-casearia italiana.

Il corso è il risultato di una sinergia tra eccellenze accademiche: Università di Parma, Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore e CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. La sede didattica si trova a Parma, città simbolo dell’agroalimentare di qualità, all’interno del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie.

Il percorso triennale è a numero chiuso (25 posti all’anno) e si distingue per un approccio fortemente pratico: gli studenti svolgeranno due lunghi tirocini aziendali, per un totale di circa 1.200 ore sul campo. Caseifici, allevamenti, centri di raccolta e impianti di trasformazione diventano così veri e propri laboratori didattici, dove teoria e pratica si intrecciano ogni giorno.

Il piano formativo è stato costruito ascoltando direttamente le necessità delle aziende del settore: si studiano i processi di lavorazione del latte, la gestione igienico-sanitaria degli impianti, le normative sulla sicurezza alimentare, le pratiche sostenibili, fino alla dimensione economica e gestionale delle imprese casearie. Il corso prevede anche visite tecniche in stabilimenti, laboratori di analisi, e impianti per il trattamento dei reflui, per offrire una visione completa e concreta delle dinamiche produttive.

Uno dei punti di forza del progetto Tegic è la collaborazione attiva con le imprese e i consorzi di tutela, che non si limitano a ospitare gli studenti, ma contribuiscono a definire i contenuti del corso e a partecipare alle attività didattiche. Un modello virtuoso di formazione integrata, dove università e mondo del lavoro costruiscono insieme le competenze del domani.

Gli sbocchi professionali? Numerosi e diversificati: aziende di trasformazione, laboratori di controllo, consulenze tecniche, enti pubblici, e tutte quelle realtà che operano a supporto della qualità, dell’innovazione e della tracciabilità nella filiera.

Con Tegic, l’università diventa motore di sviluppo e ponte tra formazione e territorio. Per i giovani che desiderano una carriera dinamica nel settore agroalimentare, è un’occasione concreta per diventare protagonisti in un comparto strategico per l’economia italiana e simbolo del nostro saper fare.

