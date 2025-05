Civitavecchia avrà una stazione nuova

Civitavecchia e la nuova stazione: il matrimonio si farà.

Il sindaco Marco Piendibene firma con RFI e FS Sistemi Urbani l’accordo procedimentale per il restyling della stazione. Dai 12 ai 24 mesi i tempi per la realizzazione dei lavori.

L’entusiasmo del primo cittadino civitavecchiese:” Oggi è un giorno importantissimo per la nostra città

Quello tra Civitavecchia e la nuova stazione ferroviaria, è un matrimonio che alla fine si farà. A sancirlo è l’accordo procedimentale firmato oggi dal primo cittadino civitavecchiese, Marco Piendibene, insieme ai vertici di RFI e a FS Sistemi Urbani.

Con la stipula dell’accordo, presto saranno i fatti a sostituirsi a ventiquattro anni di sole parole. Infatti, i 24 milioni di euro da tempo destinati alla riqualificazione dell’area ma cristallizzati a causa di un vecchio contenzioso irrisolto con RFI sulla variante 29, saranno finalmente utilizzati per offrire ai civitavecchiesi e ai turisti una versione migliore della stazione.

“Oggi è un giorno importantissimo per la nostra comunità – esordisce Piendibene – in quanto va a chiudere un cerchio rimasto in stand-by per tanto, troppo tempo. La nuova stazione deve costituire un biglietto da visita per i circa 3,5 milioni di turisti che ogni anno approdano a Civitavecchia per raggiungere la capitale. Tematiche preminenti come queste vanno ben oltre il colore politico, in quanto riguardano il bene collettivo. Pertanto, sono molto felice del fatto che insieme abbiamo finalmente trovato un accordo”.

Una notizia di una portata fantastica per la città di Civitavecchia, che presto potrà dunque guardare la sua stazione con occhi diversi, sfruttando il grande rinnovamento e la migliore efficienza previsti dal progetto. Anche se, ovviamente, per portare a compimento l’opera, del tempo dovrà passare.

A chiarire l’aspetto delle tempistiche è direttamente il Direttore Strategia e Pianificazione di RFI, Cristian Colaneri:” Apriremo i cantieri nel giro di qualche mese. Generalmente l’arco temporale che riguarda i lavori va dalle 12 alle 24 mensilità. Ovviamente dobbiamo studiare la situazione cercando di minimizzare al meglio gli effetti sui viaggiatori: penso a tutte quelle situazioni che possono creare disagio alle persone, come l’interruzione delle linee o la creazione di percorsi alternativi”.

L’amministratore delegato dei Sistemi Urbani di FS, Matteo Colamussi, invece, annuncia che entro il primo trimestre del 2027 verrà portata a compimento la realizzazione del parcheggio multipiano.

Un primo tassello importante è stato sancito con la firma dell’accordo procedimentale. Ora, ‘il meglio deve ancora venire’ con l’imminente avvio dei lavori.

Marco Grande