Domenica 18, a Tolfa, i “Picnic musicali”

Domenica 18, a Tolfa, l’appuntamento che anticipa il Jazz Festival.

Tornano i picnic musicali a Tolfa, in località Macchiosi , domenica 18, dalle ore 9: le tradizionaliescursioni a piedi o in mountain bike che si protrarranno per l’intera mattinata fino all’ora di pranzo. Le camminate ecologiche guidate con cui si valorizza e si promuove il territorio e si sensibilizza al rispetto della natura e dell’ecosostenibilità, saranno realizzate verso il Sasso della Strega e all’Abbazia Pietrangeli, il Tempio Etrusco e il Cerro Bello, Monte Bertone e il Sentiero dei Monaci.

Sono escursioni facili e piacevoli, con proposte adeguate per bambini dai 6 ai 12 anni e di

trekking sensoriale.

Si arriverà all’ora di pranzo affamati ed ebbri di panorami mozzafiato, quasi storditi da un

ossigenazione incorrotta; lo stand gastronomico proporrà la degustazione di prodotti tipici

locali, tra cui la tradizionale acquacotta e le grigliate, da degustare immersi nel verde e con il sottofondo della buona musica di nicchia.

Infatti i picnic musicali sono anche il preludio alla celeberrima e acclamata Tolfa Jazz Festival che si tiene ritualmente a metà luglio; alle 11 si esibiranno, rigorosamente all’aperto, Daniele Corvasce Gypsy Jazz Trio (chitarra solista, chitarra ritmica e contrabbasso), una formazione romana che riproporrà la tradizione del gypsy jazz.

Alle 16 poi, ‘Conosci mia Cugina’, uno swing show che farà rivivere il sound degli anni 30. 40 e 50 del novecento italiano. Saranno rievocati i grandi della musica swing come renato

Carosone, Fred Buscalione, Natalino Otto, Trio Lescano, Gorni Kramer e Lelio Luttazzi. Una

formazione di tutto rispetto comporta da pianoforte, voce, sax, batteria, chitarra e tromba.

Prenotazioni per le escursioni (entro venerdì 16 maggio) tramite posta elettronica

info@tolfajazz.com o al numero WhatsApp 389.8384355

L’evento rinnova l’adesione di Tolfa jazz a Jazz Takes the Green, la rete dei festival jazz

ecosostenibili, prima esperienza italiana di aggregazione di eventi culturali che hanno a cuore la causa green. La posizione del luogo dove si svolgerà l’evento :

htpps://goo.gl/maps/MPugiaXAptBe8THk7

Gianluca Di Pietrantonio