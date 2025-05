Lago di Bracciano, dal 16 al 18 la prima edizione del Rome Foil Festival

Il vento che unisce il network tra comuni soffia sul lago di Bracciano

Da venerdì 16 a domenica 18 maggio con Alessandra Sensini, Caterina Banti, Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e il tecnico della Nazionale Olimpica italiana Matteo Nicolucci. Il Foil va a scuola giovedì 15 e giovedì 16. Due giorni di prove e formazione gratuite per circa 700 studenti del posto e provenienti dalla Capitale

Sul lago di Bracciano è partito il countdown che divide dallo start della prima edizione del Rome Foil Festival (RFF). Il via allo sport che unisce, promuove il territorio, rispetta l’ambiente, invita atleti, amatori, curiosi e operatori della comunicazione, rintoccherà venerdì 16 maggio ore 11 in Piazza Vittorio Emanuele III a Trevignano Romano. Nel cuore del network del lago si svolgerà la cerimonia inaugurale alla presenza dell’olimpionica Alessandra Sensini che ha sostenuto appieno l’idea di Alessandro Pace (Sport Manager) come responsabile del settore giovanile e del progetto Foil Academy della Federazione Italiana Vela. Il sogno di Alessandro si fa realtà. Tutti i pezzi al proprio posto, con Paolo Garlando (membro del Comitato organizzatore ed esperto di marketing turistico territoriale) e la partecipazione dei comuni di Trevignano Romano, Anguillara Sabazia e Bracciano guidati da Claudia Maciucchi, Angelo Pizzigallo e da Marco Crocicchi che faranno gli onori di casa. L’adrenalina per l’appuntamento cresce e il Festival chiama a sé la rete di partner. Alla cerimonia inaugurale interverranno Claudio Barbaro Sottosegretario MASE, Giancarlo Righini Assessore Regione Lazio, Mariano Angelucci Consigliere Metropolitano di Roma Capitale, Giuseppe D’Amico Vice Presidente FIV, Alessandro Cochi Presidente CONI Lazio, Giorgio Simeoni Presidente Commissione speciale Giubileo 2025, Rossana Ciuffetti Direttore Sport Impact e Scuola dello Sport di Sport e Salute, Cecilia D’Angelo Dirigente CONI Area Territorio e Promozione, Antonio Bufalari – Segretario Generale Assonautica Italiana, Col. Dario Bovino Comandante CSSAM (Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle). L’Aeronautica Militare mette in campo i suoi primi Avieri del settore vela “Ugolini-Giubilei” e, grazie al lavoro del Gruppo Sportivo, si alterneranno atleti di varie discipline per incontrare il pubblico del Rome Foil Festival. Suspense sui nomi delle due Farfalle della ginnastica ritmica che hanno già bloccato l’agenda sul lago di Bracciano.

Fra gli ospiti Dundar Kesapli consigliere Ussi Roma e Presidente Associazione Giornalisti del Mediterraneo.

Uniti da “Sport, Turismo e Ambiente” anche l’Unione Stampa Sportiva Italiana al fianco del RFF per la consegna del Premio USSI-RFF “Lo Sport e chi lo racconta… #ilventocheunisce” va a Giulio Guazzini giornalista Rai e “Volto, voce e atleta della vela italiana e internazionale” che si racconterà nel pomeriggio alle 15 nell’Arena Festival assieme a un parterre di spicco. E sabato 17 sarà la volta di Germana Brizzolari – Radio Rai 1 e della sua “comunicazione fresca e competente di Radio di Bordo”. Il premio Ussi Brizzolari si confronterà sul tema Sport, Turismo e Ambiente nel panel delle ore 16. Ai rispettivi dibattiti parteciperanno Rossana Ciuffetti, Cecilia D’Angelo, Valerio Piccioni, Ilaria Ciamillo, Álvaro González Gervasio Debora Miccio, Paolo Garlando, Alfonso Cauteruccio e Sandro Fioravanti.

Domenica 18 si passa dalle penne che raccontano storie agli atleti che fanno la storia degli sport acquatici. Ospiti del panel “Sport, Turismo e Ambiente. Mondo Nacra 17” delle ore 16:30 le medaglie d’oro olimpiche Alessandra Sensini e Caterina Marianna Banti, i pluricampioni del mondo Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini e il tecnico della Nazionale Olimpica italiana per la classe Nacra 17 ai Giochi di Parigi 2024 Matteo Nicolucci.

Nella piazza Vittorio Emanuele III soffia anche il vento delle giovani promesse. Michele Capitani, Ginevra Giunti, Dario Gratton e Martina Barbaro, talenti dei circoli sportivi locali, hanno raccontato il Festival e la vela in un avvincente storytelling sui propri social e su quelli della manifestazione. Ora, si apprestano a vivere le competizioni con impegno ed entusiasmo.

Il RFF è anche cultura e tradizione. Domenica 18 maggio, la Nastro Azzurro spiegherà le vele dalla storica gru del MUSAM alle ore 12:30 e circumnavigherà il lago, facendosi portavoce di diritti e pari opportunità in nome dell’accessibilità e dell’inclusione assieme a #ilventocheunisce’. I primi tre classificati vinceranno un voucher valido per il corso guida sicura.

Si sarà protagonisti sia con le attività in acqua sia sulla terra ferma con itinerari turistici, tra borghi ricchi di storia e cultura, percorsi escursionistici alla scoperta di panorami mozzafiato. Voce alla tradizione. Un ventaglio di offerte variegate ed esperienze uniche possono essere prenotate comodamente dal proprio mobile. E non mancherà la sfida. Aperta una challenge a tutti i visitatori senza limiti di età per la fotografia più rappresentativa del RFF.

L’Arena Festival darà voce a espositori e partner per presentare progetti, creare focus di approfondimento e raccontare storie.

Il “Main Village” vanta 80 espositori tra istituzioni, enti, società tecniche e di settore, sponsor. Sul lago il “Maxischermo di strada” diventa il filo di Arianna. La connettività fonderà i tre comuni e le tre piazze nel racconto h24 del Festival. I talk dall’Arena e le regate dal lago potranno essere seguiti, da soli o in compagnia, dalla panchina in riva al lago nei momenti di relax.

Otto regate agonistiche FIV (Federazione Italiana Vela) e una regata FISW (Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard), la tappa campionato italiano Sup Race con centinaia dia atleti e appassionati (segue programma – www.romefoilfestival.com).

Lo sport e la formazione. Oltre 700 studenti vivranno, giovedì 15 e venerdì 16 maggio, gratuitamente lo sport e le attività ricreative sotto la guida del personale specializzato dei 16 Circoli nautici del lago, Circa 400 arriveranno dalla Capitale per immergersi assieme ai coetanei del posto nel percorso sport, turismo e ambiente e quello della sana alimentazione. Il progetto scuola RFF sarà possibile grazie alla lungimiranza dei Dirigenti scolastici dell’Istituto Tommaso Silvestri di Bracciano-Treviagnano Romano e del Liceo Teresa Gullace Talotta di Roma, oltre all’impegno di Roberto Raffio professore e tecnico nazionale FITP.

Hanno patrocinato l’evento: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Lazio, Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, Rete dei Comuni Sostenibili, Parco Regionale Naturale Bracciano Martignano, Federazione Italiana Vela, Aeronautica Militare, Enit, Museo Storico Aeronautica Militare (MUSAM), Sport e Salute S.p.A., Comitato Regionale Coni Lazio, l’Unione Stampa Sportiva Italiana, AiPS Europe e tanti altri ancora.

Media partner: Rai sport, MHR, Travel & Leisure e Fortune.

Gli sponsor: Vigna Caio, BesTime, Mag Work Boat, MPM Legal.

I programmi saranno disponibili e aggiornati sul sito www.romefoilfestival.com dove registrarsi in tempo reale alle attività sportive, ricreative e ludiche di proprio interesse.

( www.romefoilfestival.com )