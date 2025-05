Oriolo, sabato 17 a palazzo Altieri “Le tre vite di Lisa”

A Oriolo nella sede di Palazzo Altieri, nella Sala degli Avi, il prossimo sabato 17 maggio alle ore 17 presentazione del libro “Le tre vite di Lisa” di Margherita Eichberg e Maurizio Federico

Adottata in Ucraina da bambina, Lisa è morta a 17 anni a seguito di una infusione di globuli rossi AB0 incompatibili nel quadro di un trapianto di midollo osseo identificato come cura per una patologia ematologica non oncologica. In questo libro vengono raccontati i percorsi, spesso dolorosi, che i genitori hanno dovuto affrontare per esercitare un atto di altruismo, l’adozione. Generosità che la società ha poi ripagato nel più crudele dei modi, strappando loro la figlia all’epilogo di un incubo sanitario. I suoi ultimi giorni vengono rivissuti da tre punti di osservazione che nel loro insieme chiudono il cerchio di una storia che, se inserita nel contesto dei nostri giorni e di una supposta “eccellenza” sanitaria italiana, potrebbe sembrare solo frutto di fantasia.

Margherita Eichberg è laureata in Architettura e specializzata in restauro dei monumenti. Attualmente è Soprintendente per la provincia di Viterbo e Tuscia Meridionale presso il Ministero della Cultura. Sposata con Maurizio Federico, si è dedicata con il marito al non facile compito di adottare due bambini dall’Ucraina.

Maurizio Federico è ricercatore biologo ed attuale responsabile del Centro Nazionale per la Salute Globale presso l’Istituto Superiore di Sanità. Una vita dedicata alla ricerca scientifica, alla fine della quale ha dovuto prendere atto che la fiducia accumulata negli anni verso la scienza medica ha contribuito a portargli via un affetto insostituibile, quello della figlia Lisa.

https://www.armandoeditore.it/catalogo/le-tre-vite-di-lisa/