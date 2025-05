Canale, Lavini eletto nella consulta Anci Lazio dei piccoli Comuni

Alla Consulta dei Piccoli Comuni di Anci Lazio, il coordinamento che rappresenta le amministrazioni locali dei centri sotto i 5.000 abitanti della regione è stato eletto anche il vice sindaco di Canale Monterano Fabrizio Lavini.

Al termine dei lavori, è stata anche riconfermata alla guida della Consulta Lubiana Restaini, che sarà affiancata dalla nuova Vice Coordinatrice Gabriella Federici, Sindaca di Rocca di Cave. “Sono 255 i comuni sotto i 5.000 abitanti nel Lazio – commenta Fabrizio Lavini – e rappresentano un patrimonio inestimabile di storia, tradizioni, buone pratiche, oculatezza nel gestire il proprio territorio e identità locali. Per me è un onore rappresentare Canale e tutti i piccoli comuni del nostro territorio e della nostra regione e spero di apportare il mio contributo per rafforzare il ruolo delle amministrazioni e dei

cittadini dei piccoli centri laziali”

Al Vice Sindaco Fabrizio Lavini le congratulazioni e il buon lavoro del sindaco Alessandro Bettarelli e di tutta l’Amministrazione comunale di Canale Monterano.