Calcio Femminile: Le under 12 di Anguillara dopo le vittorie di Perugia guardano al campionato del 24 maggio.

È il mister De Felice a raccontare a L’agone che le ragazze dell’under 12 Anguillara calcio femminile questa volta si sono misurate con dei maschietti, provandosi in forza ed in tecnica e cercando di tirare fuori intensità che permetterà loro poi di mostrare più strumenti competitivi quando sarà il momento di misurarsi con le loro coetanee, cosa che però alle ragazze non è molto gradita per via dello sforzo ma anche dell’età. Si è giocato un campionato con formula triangolare ma sotto la soglia di età, questo è un problema abbastanza rilevante nel calcio femminile perché le ragazze e le squadre sono poche. Si pensi solo che la squadra femminile disponibile a incontri più vicina è il Fiumicino, questo succede perché ancora il calcio è legato allo stereotipo del maschile, ma le nostre under 12 non si perdono d’animo e per spirito di gioco gareggiano anche con i maschietti. Le ragazze si misurano spesso in occasioni importanti, portandosi a casa vittorie anche nei triangolari organizzati in casa con Canottieri e Grifone gialloverde..

Sotto Pasqua si è tenuto il torneo di Perugia dove in tre giorni si sono tenute dodici partite di cui solo due con delle squadre femminili che sono state vinte entrambe dalla asd Anguillara calcio femminile, ma il mister De Felice non si concentra tanto sul risultato delle partite ma sulla crescita della squadra in termini tecnici e umani e confrontarsi con i maschietti anche se comporta il dispendio di molta energia poi aiuta nel confronto con le altre squadre femminili anche quando in termini di età non si è sempre equilibrati, va quindi preso come un allenamento per essere agonisticamente più preparate dal momento che un maschio che ha undici o dodici anni è sempre più forte e più resistente di una ragazza pertanto la prova agonistica è assicurata.

Sarà la prima volta che si svolgerà un torneo completamente al femminile questo 24 maggio, saranno coinvolte otto squadre compresa la Anguillara calcio e saranno partite otto contro otto che si svolgeranno in una intera giornata dalle 9:00 di mattina alle 18:00 di sera coinvolgendo le squadre femminili della Lazio, La Romulea, Grifone gialloverde, la Saint George, Grifone woman, Fiumicino e chiaramente la Anguillara calcio. Sarà un evento sportivo unico nel suo genere considerando il fatto che coinvolge solo il calcio femminile, tipo di evento che si crea ancora troppo difficilmente a causa della poca affluenza femminile a questo sport.

Ilaria Morodei