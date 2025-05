Solidarietà: Music Life 2025

Appuntamento annuo con la magia di una musica che, seguendo una direzione ben precisa, riunisce intenti che diventano interazioni, accordando talenti e competenze, proprio come una grande orchestra, che crea sinfonie straordinarie.

Il fil rouge che unisce questi intenti parte da una storia di amicizia e d’amore che va al di lá dello spazio e del tempo: il movente che ha dato vita a questa splendida iniziativa é un memorial che attraverso la morte festeggia la vita, in onore di Roberto Fabbrizi, musicista e amico del gruppo: e come ogni anno l’evento é stato presenziato dalla madrina, Claudia Marina moglie di Roberto e responsabile GOL di Bracciano, nonché segretaria del consiglio esecutivo dell’associazione ARVAS, (Associazione Regionale Volontari Assistenza Sanitaria), che rappresenta una virtuosa testimonianza di come il dolore può essere messo al servizio del mondo, trasformandolo in opportunità, per ritrovarsi nella nostra più profonda essenza .

Vuole ricordare ancora una volta che nessuno di noi é solo e che l’unione non fa solo la forza ma soprattutto la differenza per portare un nuovo modo di stare nelle cose: integrare la cura con il prendersi cura, per perseguire una guarigione su diversi livelli; allora non parleremo più di malattia o guarigione ma di esperienza.

E per sigillare il patto d’onore non potevano non essere presenti la scuola di musica NovArmonia e diversi cori che hanno risposto alla chiamata portando sul palco, talento e umanitá.Quest’anno Generazione Musica ha voluto condividere, ancora una volta, la forza di una rete, al servizio della comunità, dedicando l’incasso di questa edizione.2025, al neo-progetto di Sostegno psicologico dedicato ai pazienti dell’unità oncologica ospedaliera di Bracciano, in start up sul territorio grazie all’Associazione Fa.ró, che da anni si prodiga per accendere progetti e sostenere iniziative che portino un aiuto concreto, a chi attraversa una esperienza oncologica.

La donazione del 5x mille di questa associazione permetterà l’attivazione di servizio di consulenza e supporto psicologico che verrà erogato attraverso l’Area di psiconcologia del progetto ’USPT, (Uno Spazio per Te), ad oggi primo e unico polo di psiconcologia presente sul territorio.

I pazienti che sono in carico all’U.O.O. avranno così la possibilità di accedere gratuitamente a percorsi di consulenza e supporto psicologico.

In Chiusura di una serata così importante non poteva che essere scelta la canzone Imagine di J.Lennon che con straordinaria maestria é stata suonata in una stupenda sinergia sia dall’orchestra che dal gruppo di generazione musica.

E sulle note di questa canzone voglio concludere questo articolo, immaginando un alba nascente che attraverso alleanza, cooperazione e solidarietà, apra nuove possibilità di stare al mondo, recuperare presenza e umanitá, attraverso la pratica della gentilezza.

Che possa questo sogno, diventare una abitudine di straordinaria ordinarietà.

Rosaria Giagu