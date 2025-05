Civitavecchia: ASL Roma 4 inaugura il Centro T.O.B.I.A.

Venerdì 16 maggio 2025 alle ore 10:30, presso il piano terra della Piastra Ambulatoriale – Palazzina D dell’Ospedale San Paolo (Largo Donatori del Sangue 1, Civitavecchia), sarà inaugurato il nuovo Centro T.O.B.I.A., un progetto nato per offrire percorsi di presa in carico dedicati a persone con disabilità cognitiva e/o relazionale non collaborante, rispondendo in modo qualificato ai bisogni emergenti di cura.

A seguire, nella sala d’attesa del Centro Trasfusionale dello stesso ospedale, si terrà la presentazione ufficiale del Centro e la cerimonia di consegna degli attestati relativi al corso di formazione del Progetto E-LISIR, un innovativo servizio di video-interpretariato in LIS (Lingua dei Segni Italiana), attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che mira a garantire alla popolazione sorda un accesso equo ai servizi sanitari.

All’evento parteciperà anche l’Assessore all’Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

La cittadinanza è invitata a partecipare.