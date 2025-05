Bracciano: cinema e musica per il cuore e la coscienza 10 e 11 maggio

Per chi vuole ascoltare MUSICA – 10 MAGGIO 2025 ore 21

al Teatro Charles De Foucauld: “MusicLife” , evento musicale di Generazione Musica che servirà a sostenere il progetto di PsicoOncologia per i pazienti del day-hospital oncologico dell’ospedale padre Pio di Bracciano.

Per chi vuole andare al CINEMA – 10 MAGGIO 2025 ore 21

TEATRO DELIA SCALA Via delle Ferriere FROM GRUOND ZERO

Registi vari Palestina, Francia, Qatar, Giordania, Emirati Arabi Uniti, 2024 | 112 minuti

Una raccolta di cortometraggi avviata dal regista palestinese Rashid Masharawi, in risposta agli eventi seguiti agli attacchi del 7 ottobre 2023. Il progetto riunisce 22 filmmaker di Gaza, offrendo una prospettiva multipla sulle difficoltà quotidiane, le speranze e le aspettative degli abitanti della Striscia.

11 MAGGIO 2025 ore 21 TEATRO DELIA SCALA Via delle Ferriere NO OTHER LAND

Registi vari Norvegia, Palestina, 2024 – 96′

Basel Adra è un giovane attivista palestinese di Masafer Yatta che lotta fin dall’infanzia contro l’espulsione di massa della sua comunità da parte di Israele. Ogni giorno Basel documenta l’erosione graduale di Masafer Yatta: i soldati distruggono le case delle famiglie in quello che è il più grande atto di trasferimento forzato mai realizzato nella Cisgiordania occupata.