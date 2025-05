Da Mondadori Cerveteri c’è “Malammore”, domani 8 maggio: un noir tra i vicoli di Napoli

Appuntamento con Anna Vera Viva per giovedì 8 maggio alle ore 18:00

Nuovo appuntamento letterario da Mondadori Bookstore a Cerveteri. Ospite di giovedì 8 maggio alle ore 18:00 sarà Anna Vera Viva con “Malammore, una chimera tra i vicoli di Napoli”, edito da Garzanti, un noir ambientato nello storico Rione Sanità. A fare da sfondo ad una storia da leggere tutta d’un fiato, una Napoli segreta, misteriosa ed intrigante, che aprirà le porte al lettore ai tipici femminelli napoletani e alle colorate e altrettanto affascinanti drag queen. Modera l’incontro, Andrea Oliva. La partecipazione alla presentazione, come sempre è libera e gratuita.

La scrittura di “Malammore” scorre veloce, soffermandosi con particolare sagacia sui personaggi e sui luoghi, mostrando il volto oscuro di una città dove ancora una volta il bene e il male si fondono in torbidi intrecci.

Ci troveremo a seguire le indagini di Padre Raffaele in un mondo di “Chimere” appunto, tra sogni vani e utopie, tra personaggi ambigui e dalla personalità doppia. Un racconto potente, in termini di profondità, di unione di sentimenti, di introspezione dei personaggi. Le differenze di classe, di condizioni, di genere, svaniscono di fronte a quelli che sono gli impulsi e le emozioni che guidano e accomunano indistintamente tutto il genere umano.

“Secondo appuntamento letterario del mese di maggio, un mese che vedrà Mondadori fortemente attiva e impegnata con numerosi eventi sia in libreria sia in occasione del Premio Strega e del Premio Letterario Etrusco all’interno della Necropoli Etrusca della Banditaccia – spiegano Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori – Anna Vera, originaria di Lecce ma trasferitasi a Napoli negli anni ’80, con “Malammore” ci farà conoscere segreti e aspetti di Napoli, di una città magica che solamente chi ci vive, solamente chi la porta nel cuore può descrivere. Come libreria siamo orgogliosi di aver potuto inserire nel nostro programma culturale la presentazione del suo romanzo, un’autrice con una carriera importante lunga oltre un quarto di secolo e di fama riconosciuta: suo il soggetto e la sceneggiatura infatti de ‘La Consegna’, candidato al David di Donatello nel 2017. Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza e i nostri clienti, amici e lettori a non mancare: sarà un bel pomeriggio, un pomeriggio con una storia davvero avvincente”.