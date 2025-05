La Lectio Magistralis del professor Roberto Mancinelli agli allievi del Salvo D’Acquisto

Siamo lieti di aver assistito con gli allievi degli indirizzi Aereonautico e Agrario alla Lectio Magistralis che,il 12 aprile, il professor Roberto Mancinelli ha tenuto nell’aula Magna del nostro Istituto.

Professore di Ecologia e Agroecologia nel dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Università della Tuscia, egli ha in attivo numerose pubblicazioni di qualità a livello nazionale e internazionale. Si è rivolto agli allievi con un linguaggio tecnico professionale “naturale” e competente, lanciando contemporaneamente più messaggi ad una platea di giovani che lo ha ascoltato con grande attenzione. Prima di affrontare il tema dell’incontro sulla “Gestione sostenibile nella produzione agroalimentare”, Mancinelli ha presentato una panoramica sugli indirizzi dei percorsi universitari delineando le 14 aree accademiche all’interno dell’Offerta Formativa delle Università italiane. Ha specificato che il termine Facoltà, seppure sia ancora in uso nel gergo universitario, è stato sostituito dal termine Dipartimenti; ha illustrato le differenze tra laurea magistrale e laurea triennale e il valore dei crediti formativi (CFU) richiesti ad ogni esame. Il professore ha evidenziato con orgoglio, che la classifica Censis 2024-2025 dei piccoli Atenei statali ha posto l’Università degli Studi della Tuscia al secondo posto su dieci, in termini di valutazione di servizi, borse, strutture. Inoltre,il DAFNE, in cui lui insegna nel corso di laurea magistrale, nel 2023 è risultato il Dipartimento di eccellenza, al primo posto in Italia nel settore delle Scienze Agrarie e Veterinarie.

“La nostra Terra, GAIA – ha detto il professore con un linguaggio semplice e diretto – ha bisogno di un futuro di agricoltura sostenibile perché solo essa: migliora la qualità del suolo, opera in armonia con la natura e non contro di essa, consente di risparmiare energia, protegge e conserva l’acqua, valorizza la diversità, fornisce resilienza in uno stato di cambiamenti climatici, sostiene le comunità e le economie, produce beneficiall’uomo, al pianeta ed è economicamente valida”. Una lectio molto apprezzata dagli studenti sia dal punto di vista dell’Orientamento, sia per i riferimenti sull’importanza dello studio. Meglio evitare l’effetto Dunning-Kruger per il quale: le persone con poche conoscenze in un ambito, tendono a sovrastimare le proprie capacità mentre quelle più esperte tendono a sottovalutarsi. “L’ignoranza – affermò Charles Darwin – genera fiducia più spesso della conoscenza”

Professor Riccardo Rosini