Cerveteri, 8 maggio: al Granarone concerto di Primavera

Un anno di studio, di esercizi, di lezioni che si concretizza in un appuntamento che unirà, grazie al linguaggio universale della musica, gli adulti del Gruppo Bandistico Cerite e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Cerveteri.

È il Concerto di Primavera, che avrà luogo giovedì 8 maggio alle ore 16 presso l’Aula Consiliare del Granarone, aprendo di fatto il ricco programma per i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Cerveteri, che per l’intero weekend si svolgeranno nel Centro Storico.

Il concerto, divenuto oramai un appuntamento tradizionale del periodo, sarà diretto dal maestro Augusto Travagliati insieme alla professoressa Lucrezia Palmitessa e rientra nel percorso didattico concertistico Cerite dell’anno scolastico 2024/2025.

“Un progetto molto importante, finanziato dalla Regione Lazio che consente ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di avvicinarsi alla meravigliosa arte della musica, un linguaggio universale che unisce ed è capace di mandare messaggi sempre ricchi di significato – ha dichiarato Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – dopo un anno di studio, gli studenti sono pronti ad esibirsi, ma non da soli, ma insieme ai musicisti e musiciste professionisti del Gruppo Bandistico Cerite. Un concerto che rappresenta anche una speranza per la musica della nostra città, la speranza che in un futuro questi ragazzi possano essere coloro che porteranno avanti la tradizione della banda”.

“Ai nostri ragazzi – aggiunge l’Assessore Francesca Cennerilli – un caloroso in bocca al lupo per questo grande appuntamento per il quale si sono preparati davvero tanto e al Maestro Augusto Travagliati rinnovo il mio ringraziamento per l’impegno con cui, da oltre un quarto di secolo, insegna e porta l’arte della musica in città. Allo stesso modo, un plauso lo rivolgo alla Professoressa Lucrezia Palmitessa e alla Dirigenza Scolastica dell’Istituto Salvo D’Acquisto per aver coinvolto anche quest’anno i propri studenti in questo progetto”.