Città metropolitana, omaggio alla memoria dei carabinieri Mea e Ollanu

Ieri mattina il consigliere metropolitano, Mariano Angelucci, ha reso omaggio al maresciallo Antonio Mea e all’appuntato Pierino Ollanu, che persero la vita nell’attentato al Comitato regionale del Lazio della Democrazia Cristiana in Piazza Nicosia da parte delle Brigate Rosse, il 3 maggio del 1979. Presenti alla deposizione i rappresentanti di Regione Lazio, Polizia di Stato e Forze dell’Ordine, i familiari delle vittime e a Vincenzo Ammirata, l’agente che, ferito, sopravvisse all’attentato.

L’episodio avvenne a pochi giorni dall’inizio della campagna elettorale. Quindici uomini, armati di bombe e mitra, entrarono nella sede del comitato romano della Democrazia Cristiana in Piazza Nicosia e, dopo aver immobilizzato decine di presenti, portarono via documenti e danneggiarono i locali con l’esplosione di ordigni. Nello scontro a fuoco con gli agenti di polizia giunti sul posto, un componente dell’equipaggio, il brigadiere Antonio Mea, morì sul posto. La guardia Pierino Ollanu ferito dai colpi di mitra perse la vita pochi giorni dopo, mentre il terzo componente della squadra, l’agente Vincenzo Annunziata, rimase ferito. Uno dei più tragici episodi tra quelli organizzati al tempo contro la DC, in quelli che furono contraddistinti come gli anni di piombo, uno dei periodi più bui della storia italiana.