Municipio XIII: “quattro nidi in apertura nel 2025, respingiamo le polemiche di azione”

“Il Municipio XIII aprirà per luglio 2025 quattro nidi su dieci in totale, pari al 40% delle strutture comunali e garantendo 3 quadranti municipali: Casalotti; il quadrante centrale che comprende le zone di Montespaccato, Collina delle Muse e Boccea-Val Cannuta, e il quadrante di Gregorio VII. Non si comprende la sterile polemica di Azione che tra l’altro perona solo la causa della zona Val Cannuta rispetto ad altre zone, quando la rotazione garantisce pari opportunità a tutti i territori”. E’ quanto affermano la presidente del XIII Municipio, Sabrina Giuseppetti e l’Assessora alle Politiche Educative del XIII Municipio, Arianna Ugolini, in risposta al comunicato di Azione che accusa il Municipio di non aver aperto nidi nel mese di luglio nella zona di Val Cannuta:

“I consiglieri di Azione”, concludono Giuseppetti e Ugolini, “dovrebbero poi conoscere le procedure di reclutamento del personale che, per il mese di luglio, non si avvale delle educatrici di ruolo ma delle educatrici supplenti e solo su base volontaria. L’individuazione dei nidi aperti a luglio è decisa in base alle disponibilità delle educatrici supplenti per evitare di aprire strutture senza personale”.