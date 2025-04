Bracciano: completati i lavori in via Carlo Marchi

Sono terminati i lavori di asfaltatura di via Carlo Marchi, nei tratti in cui è stato completato l’intervento di risanamento del dissesto idrogeologico e questa mattina è stata ripristinata la segnaletica orizzontale.

I lavori di risanamento del dissesto idrogeologico proseguiranno in via Salvo D’Acquisto e nella prima parte di via Isonzo.