Bracciano, Valerio Liboni dei Nuovi Angeli si esibirà alla Festa della Primavera domenica 4 maggio. L’artista torinese ripercorrerà i momenti più belli della sua carriera musicale

Sul palco della 13ª edizione della Festa della Primavera di Bracciano, in programma domenica 4 maggio, suonerà un gruppo musicale capitanato da una vera leggenda della musica italiana: Valerio Liboni, storico batterista dei Nuovi Angeli. Torinese di nascita e braccianese d’adozione, Valerio ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare a questa serata che vuole essere, più che un semplice concerto, un incontro musicale ricco di emozioni e ricordi.​Nel corso dello spettacolo, Valerio ripercorrerà i momenti più significativi dei suoi oltre 50 anni di carriera: dai grandi successi con i Nuovi Angeli, come “Donna Felicità” e “Singapore”, alle canzoni che ha scritto per artisti del calibro di Fiorella Mannoia e Mia Martini, senza dimenticare le esperienze internazionali, come il tour mondiale al fianco di Umberto Tozzi, e le produzioni realizzate per numerosi altri talenti della scena musicale.​