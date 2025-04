Tarquinia, la stagione al teatro comunale si conclude con lo spettacolo “I due papi”

Tarquinia – Si conclude domenica 4 maggio, alle 21, il cartellone del teatro comunale “Rossella Falk” con la commedia “I due papi”, tratta dal film omonimo del 2019 e ispirata all’opera teatrale di Anthony McCarten. Lo spettacolo (in programma lo scorso 4 marzo e poi rinviato) racconta il complesso e profondo rapporto umano e spirituale tra Papa Francesco e Papa Benedetto XVI, alle soglie delle storiche dimissioni di quest’ultimo. Interpretata da due straordinari protagonisti del teatro italiano, Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, la pièce non si propone di offrire una ricostruzione rigorosamente storica, ma di esplorare – tra finzione narrativa e verità interiore – l’intimità e le fragilità di due uomini molto diversi, chiamati a condividere un peso straordinario: guidare la Chiesa in un momento di grandi trasformazioni. A pochi giorni dalla scomparsa di papa Francesco, lo spettacolo si fa anche occasione di ricordo e riflessione, restituendo al pubblico il volto più umano del pontefice argentino e il delicato equilibrio costruito nel rapporto con il Papa emerito. I biglietti sono acquistabili online sul sito di Archeoares, mentre il botteghino del teatro sarà aperto due ore prima della rappresentazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0766 849 282.