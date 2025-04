Progetto Gemellaggio Bracciano. Valori condivisi per un’Europa unita, solidale e inclusiva.

Sì è concluso lo scambio istituzionale e culturale tra Bracciano e Chatenay Malabry, la cittadina gemellata con il Comune di Bracciano dal 2011.

La delegazione francese, composta di 29 persone e rappresentata da Isabella Barroso, consigliere delegato e Presidente del comitato gemellaggio francese, è stata ospitata da famiglie del territorio che si sono rese disponibili e entusiaste nel farlo.

Durante i giorni di permanenza, la delegazione ospite ha partecipato a un programma ricco di iniziative, in un clima di calorosa accoglienza e reciproco interesse.

Giovedì 24 aprile si è tenuto l’incontro istituzionale in aula consiliare con il Sindaco e l’amministrazione comunale che ha accolto gli amici francesi con un brindisi di benvenuto.

“Con questo progetto vogliamo continuare a coltivare relazioni culturali, turistiche e commerciali tra i Paesi, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione di un’identità europea comune, fondata sulla pace, la collaborazione e la crescita condivisa” ha dichiarato il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi.

La giornata è proseguita con una passeggiata nel centro storico di Bracciano dove è stato gustato il gelato al gusto Cha-Ma, ideato dalla gelateria Picchio in occasione dello scambio di due anni fa.

Oltre agli incontri istituzionali, in questi giorni gli ospiti francesi hanno passeggiato per le vie di Roma e visitato i Musei Capitolini, si sono recati presso il Castello Odescalchi di Bracciano e il Museo dell’Aeronautica di Vigna di Valle. Hanno inoltre potuto deliziare prelibatezze culinarie tra le quali ci sono quelle offerte dal Coro Polifonico di Bracciano in occasione dell’incontro tenutosi il 25 aprile presso il Centro civico di Bracciano Nuova.

Giulia Sala, Presidente del consiglio e delegata ai gemellaggi ha dichiarato: “Abbiamo avuto modo di condividere molti momenti insieme, incontri istituzionali, visite, attività culturali e culinarie, ma soprattutto abbiamo vissuto insieme lo scambio umano fatto di strette di mano, di sorrisi, di chiacchierate e di nuove amicizie”.

E prosegue “Come amministrazione comunale e come Comitato Gemellaggio continueremo ad impegnarci per rafforzare e ampliare questi legami, esempi di amicizia tra popoli, per le generazioni di oggi e di domani, attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici che hanno già aderito a questo progetto. In un tempo in cui prevalgono divisioni e differenze, iniziative come queste servono per costruire ponti e per rafforzare il senso di appartenenza all’Europa. Un ringraziamento sincero a tutte le persone che hanno contribuito con impegno, passione e generosità a rendere possibile questo scambio, lavorando in sinergia per un importante gioco di squadra.”

Si ringraziano: i componenti del Comitato Gemellaggio, tutte le famiglie ospitanti, il Coro Polifonico di Bracciano, l’Associazione Fisar Lago di Bracciano, l’amministrazione del Castello Odescalchi e il Museo dell’Aeronautica di Vigna di Valle, gli uffici comunali, Agorà Caffè Bracciano. Un ringraziamento all’associazione L’agone Nuovo, che dedica da sempre attenzione e interesse per questo progetto.

Al prossimo appuntamento.