Referendum 2025. Disponibilità presidenti e scrutatori non iscritti agli albi comunali

Nei siti istituzionali dei comuni del territorio sono stati pubblicati gli avvisi per la partecipazione alle operazioni elettorali in vista del Referendum abrogativo 2025.

Gli elettori e le elettrici, che non sono ancora iscritti agli albi comunali, che vogliano essere inseriti negli appositi elenchi aggiuntivi per la sostituzione di presidenti o scrutatori di seggio elettorale in caso di necessità, dovranno presentare dichiarazione scritta di disponibilità.

Le dichiarazioni dovranno essere redatte esclusivamente sulla base degli appositi modelli allegati e consegnate attraverso le modalità comunicate.

Trevignano https://www.comune.trevignanoromano.rm.it/novita/disponibilita-presidenti-e-scrutatori-non-iscritti-referendum-8-e-9-giugno-2025

Manziana https://www.comune.manziana.rm.it/novita/richiesta-di-iscrizione-allelenco-aggiuntivo-degli-scrutatori-e-dei-presidenti-di-seggio

Canale Monterano https://www.comune.canalemonterano.rm.it/novita/notizie/novita_192.html

Roma https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF1361922&pagina=10