25 aprile, Torquati (MUN.XV): “CERIMONIA AL SACRARIO MARTIRI DE LA STORTA A LA GIUSTINIANA”

“In occasione dell’ 80esimo anniversario della Liberazione d’Italia, tenendo conto delle giornate di lutto per la morte di Papa Francesco, il prossimo 25 aprile alle ore 17.00, ci ritroveremo con Anpi Martiri de La Storta e Isola Farnese al Sacrario di Via Antonio Labranca a La Giustiniana per una cerimonia in ricordo di tutte le donne e tutti gli uomini che hanno sacrificato la propria vita per la Liberazione del paese e della patria italiana.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.