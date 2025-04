Angelo Pizzigallo – Sindaco di Anguillara Sabazia

Si comunica alla cittadinanza che la manifestazione del 25 Aprile si svolgerà alle ore 10 presso il monumento dei caduti ed in attuazione del Lutto Nazionale per la scomparsa del Sommo Pontefice sarà celebrata in modo sobrio.

Sono altresì rimandati tuti gli eventi sportivi e di intrattenimento.