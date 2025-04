Cerveteri. Il sindaco Elena Gubetti promuove l’imprenditoria femminile. I dettagli del bando

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti promuove l’avviso pubblico emesso dalla Regione Lazio: “Agevolazioni a fondo perduto nella misura massima di 100mila euro”. “Opportunità importante per la piccola e media impresa di Cerveteri”

Dalla Regione Lazio un’opportunità straordinaria per la piccola e media imprenditoria femminile. Si tratta di “Donna e Impresa”, avviso pubblico che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento per lo sviluppo di nuove PMI femminili e l’ampliamento, la ristrutturazione o l’ammodernamento di quelle esistenti, anche mediante l’adozione di soluzioni digitali. L’avviso riconosce a fondo perduto agevolazioni nella misura massima di 100mila euro per ogni piccola o media impresa femminile e con una percentuale sul totale dei costi ammissibili compresa fra il 30% e il 60%.

Beneficiarie dell’avviso, le lavoratrici autonome donne, le imprese individuali la cui titolare è una donna, la società cooperative, le società di persone o lo studio associato in cui il numero di donne socie o associate rappresenti almeno il 60% dei componenti della compagine sociale e le società di capitale le cui quote di partecipazione siano possedute in misura non inferiore ai due terzi da donne e da imprese femminili e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.

“Un bando estremamente importante al quale invito tutte le imprenditrici con i requisiti richiesti a partecipare – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – i termini della domanda si apriranno la prossima settimana, ovvero alle ore 12:00 del 15 aprile e scadranno alle ore 17:00 di lunedì 3 giugno. C’è dunque ancora tutto il tempo per preparare con attenzione la documentazione necessaria e partecipare a questo avviso che dispone di una dotazione finanziaria totale di 3milioni di euro”.

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma GeCoWEB Plus e tutta la modulistica è disponibile su https://www.lazioeuropa.it/bandi/donne-e-impresa/