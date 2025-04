Sovraffolamento nelle carceri: é ancora emergenza

SOVRAFFOLLAMENTO NELLE CARCERI: È ANCORA EMERGENZA, il convegno promosso dall’Associazione Uniti nel Fare presieduta da Renata Polverini, che si terrà Giovedì 10 Aprile alle ore 16:30 in Piazza Montecitorio 116, Roma, volto a discutere il grave problema del sovraffollamento nelle carceri italiane.

La situazione nelle carceri italiane rimane critica con una crisi sociale e umana sempre maggiore, le misure adottate finora non sono sufficienti per garantire condizioni di vita dignitose ai detenuti. Urgente un intervento riformatore. Questo fenomeno non è solo una questione di diritti umani, ma rappresenta anche un grave rischio per la sicurezza e la salute dei detenuti e del personale penitenziario. Le strutture carcerarie, già in condizioni critiche, si trovano a fronteggiare un numero di detenuti ben superiore alla loro capacità. Questo sovraffollamento genera un ambiente di vita insostenibile, compromettendo il diritto alla dignità e al trattamento umano delle persone private della libertà. Inoltre, le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere i detenuti possono portare a tensioni interne, violenze e un aumento del rischio di recidiva.

“Il sovraffollamento delle carceri è una ferita aperta nella nostra società“, afferma Renata Polverini. “Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a una situazione che viola i diritti fondamentali delle persone. È tempo di agire, di rivedere le politiche penali e di garantire un sistema che non solo punisca, ma anche riabiliti.”

L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui il Sen. Francesco Paolo Sisto (Vice Ministro della Giustizia) Rita Bernardini (Presidente Associazione “Nessuno tocchi Caino”), l’Avvocato Irma Conti (Componente del Garante Nazionale delle persone private della libertà), l’Avvocato Cesare Placanica (già Presidente della camera penale, cassazionista), l’Avvocato Luigi Pelaggi (Avvocato Cassazionista), Piero Sansonetti (Direttore dell’Unità) e Gaia Tortora (Giornalista e conduttrice televisiva). Modera Philip Willan (Corrispondente del Times). Insieme per offrire testimonianze e analisi sulla situazione attuale del sistema penitenziario italiano, proponendo possibili soluzioni e strategie per affrontare questa emergenza. Il sovraffollamento delle carceri rappresenta una questione critica che richiede un intervento urgente e coordinato, non solo per garantire il rispetto dei diritti umani, ma anche per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e favorire un processo di riabilitazione efficace.