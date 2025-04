Convegno “insieme ad Andrea” per dire NO al bullismo e al cyberbullismo

Il 14 aprile 2025 in Aula Magna, Liceo Scientifico Ignazio Vian – Largo Cesare Pavese, 1

Il Team per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo presenta un incontro di sensibilizzazione e confronto su un tema di grande importanza.

All’evento parteciperanno Teresa Manes, Monica Sansoni, Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e Emiliano Farascioni, sovrintendente della Polizia Postale referente per le attività di comunicazione sul tema.

Un’occasione per informarsi, riflettere e prendere posizione contro ogni forma di violenza. Partecipiamo insieme per un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso per tutti!