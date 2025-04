Emergenza OEPAC: 10.000 alunni con disabilità a rischio – FP CGIL Roma Lazio proclama lo stato di agitazione

Roma, 3 aprile 2025 – Oltre 10.000 alunni con disabilità rischiano di vedere compromesso

il servizio di supporto all’autonomia e alla comunicazione di cui hanno diritto. Gli Operatori

Educativi per l’Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), figure essenziali per garantire

l’inclusione scolastica, continuano a subire violazioni contrattuali e istituzionali che

mettono a rischio la qualità del loro lavoro e la stabilità del servizio.

Per questo motivo, la FP CGIL Roma Lazio proclama lo stato di agitazione del personale

OEPAC, chiedendo un intervento immediato da parte delle istituzioni e delle cooperative

coinvolte.

PERCHÉ PROTESTIAMO?

Regole ignorate, lavoratori penalizzati: il regolamento di Roma Capitale prevede che, in

caso di assenza dell’alunno, l’operatore possa svolgere attività alternative concordate.

Invece, in molti casi vengono imposti ferie forzate o tagli alle ore e allo stipendio.

Stipendi irregolari e discontinui: il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali

prevede la mensilizzazione della retribuzione, ma molti lavoratori non ricevono un reddito

stabile, con gravi conseguenze economiche.

Municipi silenti: nonostante le ripetute segnalazioni, anche nelle sedi ufficiali come il

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Dipartimentale (GLID), i Municipi di Roma continuano a

ignorare il problema.

Nessun sostegno per il part-time ciclico involontario: gli OEPAC, come altre categorie di

lavoratori, restano senza stipendio per 3-4 mesi l’anno, dopo che la Regione Lazio ha

bocciato una misura di sostegno economico.

IL SERVIZIO OEPAC È UN DIRITTO: NON LO LASCEREMO CROLLARE

“La situazione è inaccettabile. Se non arriveranno risposte immediate, la mobilitazione

proseguirà con ulteriori azioni di protesta, perché i diritti dei lavoratori e quelli degli studenti sono indissolubilmente legati”, dichiara la FP CGIL Roma Lazio.

La FP CGIL Roma Lazio chiede l’attivazione immediata delle procedure di raffreddamento

e conciliazione, per garantire il rispetto del contratto e la continuità del servizio.

L’inclusione scolastica non può essere sacrificata per colpa dell’inerzia istituzionale.