Roma, D’Amato: parte la campagna “Illumina Roma”, nelle piazze per una città più illuminata e sicura

“Parte ufficialmente la campagna #IlluminaRoma: illuminazione vuol dire sicurezza. Il primo appuntamento è previsto per domani, 5 aprile, alle ore 12.00 al mercato di San Silverio, insieme al Segretario Nazionale Carlo Calenda, e ai consiglieri comunali Flavia De Gregorio e Antonio De Santis. Durante tutto il fine settimana saremo presenti in 14 vie e piazze di Roma per sensibilizzare e raccogliere segnalazioni e testimonianze dai cittadini sulla carenza di illuminazione pubblica, le segnalazioni inoltre potranno essere inviate all’indirizzo e-mail illuminaroma@azione.it . Questi tutti gli appuntamenti del weekend: mercato Trionfale; mercato via Catania; mercato val Melaina; viale Agosta; Via dell’Osteria del Finocchio; piazza Anco Marzio; viale Guglielmo Marconi; piazza Scotti; mercato San Silverio; largo Beltramelli; largo Pietro Tacchi Venturi; piazza Giuliani e Dalmati; piazza della Balduina; piazzale di Ponte Milvio”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.