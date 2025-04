Rievocazione storica della Via Crucis a Cerveteri, Parroccini: “Emozione che si rinnova ogni anno”

L’Assessore del Comune di Cerveteri Manuele Parroccini: “Prosegue la tradizione, rinnoviamo l’emozione”. Alla prima esperienza da Assessore, Parroccini anche quest’anno conferma il proprio ruolo nella manifestazione nei panni di Disma

“La Rievocazione Storica del Venerdì Santo quest’anno avrà un sapore speciale per me, sarà doppiamente emozionante. Oltre a viverla nel consueto ruolo di Disma, uno dei due ladroni ai lati di Gesù, sarà la prima che farò da Assessore di questa città. In questi mesi, con Pietro, Giovanni e Francesco Longatti del Comitato del Venerdì Santo e con Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura, abbiamo svolto numerosi incontri affinchè questa storica manifestazione, che da 59anni emoziona e ci unisce, fosse ancor più scenografica e suggestiva. Oltre ai tantissimi figuranti, ai vestiti d’epoca, bighe e cavalli, ci sarà un nuovo impianto di luci e musiche di sottofondo oltre alla trasmissione in diretta, per la prima volta, dei momenti più salienti su un maxischermo. Vi aspettiamo in tantissimi venerdì 18 aprile, a partire dalle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro a Cerveteri”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore del Comune di Cerveteri che prosegue:

“Insieme a Francesca Cennerilli, Assessora alla Cultura del nostro Comune e al Sindaco Elena Gubetti, sin dai primi giorni di febbraio ci siamo riuniti diverse volte con il Comitato del Venerdì Santo – ha aggiunto Parroccini – già da diversi giorni si stanno svolgendo le prove generali e come ogni anno, ci aspettiamo che anche questa volta la manifestazione richiamerà nel nostro Centro Storico migliaia di famiglie e di visitatori. La Rievocazione del Venerdì Santo da ben 59anni rappresenta un momento di unione, di aggregazione, che ci fa sentire una comunità unita e coesa. Anche in questa edizione, svolgerò il ruolo di Disma all’interno della Via Crucis: questa è una tradizione che si rinnova e si tramanda. Anche i miei figli vi prendono parte come figuranti e spero che in un futuro possano essere tra coloro che con lo stesso impegno e passione di Pietro, Giovanni e Francesco Longatti, mantengono viva questa manifestazione”.

“Un Venerdì Santo che quest’anno andiamo a vivere con un pensiero speciale per una persona che non soltanto il Comitato organizzatore, ma credo tutta Cerveteri, porterà per sempre nel cuore – conclude Manuele Parroccini – sarà infatti il primo senza un amico, un fratello per tutti noi che da tanti anni prendiamo parte alla Rievocazione: Osvaldo Perillo, che ci ha lasciati nel Gennaio di quest’anno. Certo di rappresentare anche il pensiero della Famiglia Longatti e di tutto il Comitato, la Rievocazione di quest’anno è dedicata a lui: ovunque lui sia, sono certo che ci starà guardando. L’appuntamento è come sempre in Piazza Aldo Moro, che ci auspichiamo sia gremita di pubblico e famiglie”.