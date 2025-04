Manziana, presentazione della proposta di legge per il Servizio volontario di Vigilanza Ecologica

Nel pomeriggio di ieri, 3 aprile 2025, l’Amministrazione comunale di Manziana, in particolare, il sindaco Telloni e le consigliere Senatra e Appetecchi hanno invitato la cittadinanza, le associazioni e gli enti del territorio che si occupano di gestione e tutela dell’ambiente, per un incontro di dialogo sulla proposta di legge regionale n. 162 del 5 luglio 2024.

A presentare la proposta di legge ai numerosi partecipanti è stata la consigliera regionale Micol Grasselli, componente della XII Commissione – Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione del Consiglio Regionale del Lazio.

La legge regionale, ancora in fase di discussione, prevede l’istituzione formale di un servizio di vigilanza ambientale svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie. Possono aderire al progetto le associazioni e gli Enti del Terzo Settore che già da anni svolgono questi servizi di monitoraggio e supporto alle attività di vigilanza, partecipando alla formazione specifica prevista.

Le GEV collaboreranno con enti locali convenzionati gestori delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei Siti di Importanza Comunitaria, anche in forma associata, organizzando percorsi di educazione ecologica con le scuole e anche aperti alla cittadinanza. Inoltre, potranno integrare e supportare le istituzioni in caso di emergenze ambientali.

Le GEV in servizio agiranno come pubblici ufficiali in collaborazione con altri enti e organismi, titolari di funzioni di tutela ambientale e con gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale.

Il servizio è di natura volontaria, dunque non è previsto alcun tipo di retribuzione, ma è necessario per avere la nomina, l’aver svolto il corso di formazione con il superamento di un esame psicoattitudinale e teorico-pratico.

Ringraziamo come Redazione le Amministrazioni per l’invito e per aver coinvolto la cittadinanza; la grande partecipazione e il dibattito hanno dimostrato che c’è molto interesse sull’argomento, e che di fatto già da anni si sta lavorando sul tema della tutela dell’ambiente da parte delle associazioni di volontariato, come ha sottolineato Andrea Mariani, responsabile provinciale di Fare Ambiente, movimento ecologista europeo.

Per avere informazioni dettagliate e puntuali sulla proposta di legge: https://www.fratelliditaliaregionelazio.it/wp-content/uploads/2025/01/PL-162.pdf

Claudia Soccorsi

Redattrice L’agone