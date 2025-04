Contro la dispersione scolastica: i progetti del Salvo D’Acquisto

È iniziato presso l’Istituto Tecnologico Salvo D’Acquisto di Castel Giuliano il progetto “Eccomi: percorsi di contrasto alla dispersione scolastica”, finanziato dal PNRR rientrante nell’investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica” – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica nelle scuole paritarie non commerciali. Avviso prot. n. 99808 del 18 luglio 2024. Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 19/2024).

Il progetto che coinvolgerà i ragazzi della scuola sia dell’indirizzo agrario che dell’indirizzo aeronautico sono le seguenti:

1) Percorsi di mentoring e orientamento, gli studenti guidati da un docente esperto saranno aiutati ad acquisire un metodo di studio corretto ed efficace con metodologie innovative, con un percorso mirato individuale che mirerà a mettere a fuoco le proprie attitudini e capacità mediante anche il coaching motivazionale . L’obiettivo è quello di aumentare il benessere scolastico e il potenziamento del senso di appartenenza alla Comunità Scolastica degli alunni partecipanti.

2) Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e di accompagnamento: il percorso si articolerà in un Laboratorio di scrittura, dove i ragazzi partecipanti prenderanno parte a delle attività per il recupero delle competenze sull’utilizzo della lingua italiana in forma scritta. L’obiettivo è di stimolare attraverso lezioni interattive il “piacere” della lettura e della scrittura presentando il leggere e scrivere come processo creativo, un’occasione per esprimere il proprio sé, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni, in un clima di costruttiva collaborazione. Ha carattere laboratoriale e si propone la realizzazione di materiali verbali, scritti e grafici (disegno), stimolando il bisogno/piacere della letto/ scrittura in un contesto attivo.

3) Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari. L’attività è riferita a percorsi formativi e laboratoriali al di fuori dell’orario curricolare, rivolti a piccoli gruppi ed afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell’intervento e a rafforzamento del curricolo scolastico. Nello specifico, il laboratorio formativo proposto si intitola “MUSICA E FUTURO”: La formazione rappresenta un pilastro essenziale per costruire risultati concreti in ogni ambito. Questo progetto, strutturato in un percorso di 40 ore, mira a risvegliare nei giovani l’interesse per l’istruzione e a contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico attraverso un approccio innovativo e stimolante: la musica. La musica non è solo una forma di espressione artistica, ma è cultura, matematica e letteratura. Il ritmo si fonda su principi matematici di misura e proporzione, l’armonia esprime equilibrio e struttura logica, mentre il canto e il testo valorizzano la lingua, la letteratura e la cultura umanistica. La musica, quindi, unisce il rigore della scienza con la profondità dell’arte e della parola, offrendo un’esperienza educativa completa e interdisciplinare. Attraverso questo percorso, i giovani avranno l’opportunità di sviluppare competenze trasversali, stimolare la creatività e riscoprire il piacere dello studio come mezzo per comprendere e interpretare la realtà. La musica, grazie alla sua natura pratica e teorica, diventa uno strumento potente per connettere sensibilità e pensiero razionale, permettendo un apprendimento motivante e significativo che abbraccia cultura, scienza e arte.

Codice CUP di progetto: C24D21000340006 Codice locale di progetto: M4C1I1.4-2024-1342-P-48355 Titolo del progetto: “ECCOMI: percorsi di contrasto alla dispersione scolastica” Ente gestore: Centro Studi Goffredo Mameli s.r.l. Scuola paritaria non commerciale capofila: ISTITUTO TECNOLOGICO PARITARIO SALVO D’ACQUISTO