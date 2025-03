Scuole, Parrucci: “Trovata soluzione per il Liceo Manara”

“Scongiurato anche per il prossimo anno scolastico il rischio esclusione per le circa 50 iscrizioni in soprannumero al Liceo Manara.

Anche quest’anno, al secondo incontro del tavolo congiunto con i dirigenti scolastici del Liceo Manara e dell’istituto comprensivo A. Manzoni, alla presenza del Presidente del XII Municipio Elio Tomassetti, all’assessore municipale Scuola Maria Stella Squillace e al Provveditore di Roma Danilo Picca, si è arrivati a un accordo che, grazie alla concessione di due aule da parte dell’istituto comprensivo, consentirà l’ammissione di tutti gli studenti iscritti al Liceo Manara. Dato il crescente numero di iscrizioni anche per l’istituto comprensivo, questo sarà l’ultimo anno in cui sarà possibile l’utilizzo di questi spazi.

Città metropolitana, oltre ad aver fatto il possibile per raggiungere anche quest’anno l’accordo, ha eseguito gia due anni fa i lavori di compartimentazione degli spazi del Liceo e presto terminerà, con un intervento di circa 85 mila euro, i lavori di riqualificazione dell’ex casa del custode, realizzando nuovi servizi igienici dotati di montascale, per consentire l’accesso anche a ragazze e ragazzi con disabilità. Siamo soddisfatti di aver trovato anche per quest’anno una soluzione in continuità con gli anni precedenti. Continuiamo a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni e gli attori coinvolti per risolvere le criticità che ancora ci troviamo ad affrontare per i nostri istituti superiori. Nonostante il cospicuo intervento consentito da fondi Pnrr e della stessa Città metropolitana, ricordiamo che servirebbero ulteriori fondi per completare l’opera di messa in sicurezza in tutti e 350 istituti scolastici dell’area metropolitana di Roma Capitale, ed è per questo che continuiamo a chiedere assieme al Sindaco Gualtieri l’intervento del Governo”

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma Capitale