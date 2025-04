Al via la V Edizione “Sulla Strada degli Etruschi” con Agostino De Angelis e ArcheoTheatron dalla Necropoli del Sorbo  

Giovedì 3 aprile partirà la V Edizione del progetto “Sulla Strada degli Etruschi” ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis con ArcheoTheatron; contenitore culturale in cui vengono realizzate diverse attività artistiche e culturali legate alla valorizzazione del patrimonio storico archeologico dell’Etruria. Il Progetto, che già lo scorso anno ha riscosso grande partecipazione e successo, partirà dalla Necropoli del Sorbo, uno dei siti archeologici di Cerveteri, posta all’interno dell’Istituto Comprensivo G. Cena, con la realizzazione di presentazioni di libri e visite guidate teatralizzate, con il coinvolgimento attivo degli studenti del “G. Cena”. Giovedì 3 aprile alle ore 17.00 all’interno dell’aula dell’Istituto, sarà presentato il libro di Maria Pia Cedrini dal titolo: “Giorni di Scuola a Maccarese”, dove l’autrice racconterà il territorio di Maccarese attraverso le storie di maestre e maestri in un periodo difficile come quello vissuto in Italia degli anni Trenta, anche a causa della diffusione della malaria. A dialogare con l’autrice la giornalista Barbara Pignataro, con la presenza del Dirigente Scolastico Velia Ceccarelli e le letture dell’attore – regista Agostino De Angelis. Venerdì 4 Aprile alle ore 10.00 sono previste nell’area esterna dell’Istituto, le prove a scena aperta, da parte degli alunni della secondaria classi II dell’Istituto G. Cena, coordinate dalle insegnanti Ilaria Dall’Acqua, Filomena Diodati, Daniela Mascetti, per i prossimi appuntamenti che seguiranno nella canlendarizzazione del progetto “Sulla Strada degli Etruschi” che consisteranno in visite guidate teatralizzate interamente condotte dagli stessi alunni rivolte agli alunni delle altre classi del G. Cena, alle classi delle altre scuole locali e ad un pubblico più ampio, con la partecipazione degli attori dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione ArcheoTheatron con il regista, in collaborazione con l’Ente di tutela del patrimonio culturale, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, nella persona del Soprintendente Margherita Eichberg con il funzionario Rossella Zaccagnini, il responsabile tecnico Monica Arduini e l’Istituto G. Cena con il Dirigente scolastico Velia Ceccarelli, mira a far conoscere l’antica cultura etrusca attraverso un approccio interattivo e partecipativo. Il progetto, dove gli studenti assumono il ruolo di guide e accompagneranno compagni e visitatori alla scoperta della storia e dei rituali funerari dell’antica civiltà, è stato accolto con entusiasmo dalle giovani guide e dalle professoresse che li coordinano, e saranno pronti a partecipare attivamente anche alla III Edizione del Festival Internazionale per gli Etruschi che sarà realizzato e organizzato da ArcheoTheatron con De Angelis, il 3,4, 5, Giugno 2025 all’interno del G. Cena” per valorizzare il patrimonio etrusco. L’iniziativa, ha il patrocinio gratuito di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Cerveteri Assessorato alla Cultura, Rivista Archeologia Viva, Firenze ArcheoFilm Festival, tourismA.

Ingresso libero, per info: 349.4055382 – archeotheatron.ass@gmail.com