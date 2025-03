Domani lezione del Pastry-chef Pierfederico Pascale all’alberghiero di Ladispoli

Inizia come pasticcere al Cannavacciuolo Café&Bistrot di Novara dove ricopre anche il ruolo di Sous-Chef di Cucina, successivamente Pastry-Chef a Villa Crespi e quindi Corporate Pastry Chef del Gruppo, cui è affidata la gestione creativa e organizzativa delle pasticcerie di tutte le strutture: è Pierfederico Pascale, che martedì 1° aprile terrà una lezione agli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, grazie ad un’iniziativa coordinata dal Prof. Domenico Falzarano e dal Prof. Marco Erra, Docenti di Enogastronomia dell’Istituto di via Federici. “Senza la collaborazione non si può raggiungere nessun obiettivo”: questa la filosofia alla base del successo di Pascale che esorta tutti gli appassionati e i professionisti del settore ad avere il coraggio di evolversi ma con la maturità e la consapevolezza adeguate, rischiando anche di sbagliare, perché “ogni cosa servirà ad arrivare esattamente lì. Dove doveva”. L’appuntamento è nella Sala Nica dell’Alberghiero di via Federici.