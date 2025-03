Sindaco Crocicchi in Commissione regionale sul tema del Lago di Bracciano

Questa mattina il sindaco Crocicchi ha partecipato all’audizione “Situazione e criticità del laghi della Città metropolitana di Roma e della provincia di Rieti” presso la XII Commissione consiliare permanente in Consiglio regionale.

Ha così commentato: “Sono intervenuto per ricostruire la storia recente e per un aggiornamento sulla situazione del Lago di Bracciano ancora lontana dal livello di equilibrio, almeno dal punto di vista idrometrico, ribadendo che è assolutamente necessario mantenere costante il livello di attenzione sul tema, anche con un monitoraggio permanente attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro condiviso con tutti gli enti preposti. Come amministrazione restiamo vigili e porremo in essere ogni azione necessaria a tutela del territorio.”