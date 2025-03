Recensione film “La città proibita” di Gabriele Mainetti, incontro con il cast al cinema di Cerveteri

“La città proibita” è l’ultimo film di Gabriele Mainetti, uscito nelle sale lo scorso 13 marzo. Dopo il successo di “lo chiamavano Jeeg robot”, Mainetti ripropone ambientazioni e toni tipici della romanità in una storia che mescola arti marziali, dramma e commedia.

La trama ruota attorno a Mei, una giovane cinese esperta di kung fu, che arriva a Roma alla ricerca della sorella Yun, scomparsa misteriosamente. Nel cuore della Chinatown romana Mei scopre che la sorella lavorava nel ristorante “città proibita” il cui proprietario, anche lui esperto di kung fu, era un losco individuo di nome Wang. Li incontra Marcello , un cuoco figlio di Alfredo e Lorena, proprietari della trattoria “da Alfredo”. L’incontro di Mei e Marcello da vita a una storia d’amore ai cui toni romantici si fondono incredibili scene d’azione di cui Mei è protagonista, contrastate dalla cucina romana. Infatti il film in se porta a galla diversi generi e solleva anche il tema dell’immigrazione e dell’integrazione culturale.

Gabriele Mainetti, con questo suo ultimo successo ha saputo fondere generi diversi creando originalità. La critica ha sottolineato come il regista sia riuscito a creare un’opera “grandiosa e al tempo stesso semplice, un film ambizioso eppure colmo di cuore e calore”, la pellicola è stata definita “un miscuglio di generi che sa intrattenere”.

Sono notevoli le scene di combattimento sia per la coreografia che per la loro originalità con Mei che fa uso di una grattugia come se fosse un’arma vera e propria.

Il cast era composto da Yaxi Liu nel ruolo di Mei, Sabrina Ferilli nel ruolo di Lorena e Marco Giallini come Annibale e infine Enrico Borello che interpreta Marcello sarà presente domenica 30 marzo alle 21:30 al cinema “Moderno” di Cerveteri per raccontare segreti del backstage, aneddoti e retroscena del film.

Ilaria Morodei

Redattrice L’agone