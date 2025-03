Canale Monterano. Al via domani corso sulle erbe spontanee

Domani ci sarà l’inizio del Corso sul riconoscimento delle erbe spontanee commestibili organizzato da Vivere Canale Monterano APS.

Corso in presenza, strutturato in due fine settimana, ma c’è la possibilità di partecipare a ciascun incontro (di mezza giornata), visto che in ogni incontro verranno affrontate specie botaniche sempre diverse.

Sei ancora indeciso se partecipare o sei interessato a saperne di più? Ti aspettiamo alla prima lezione online, gratuita, in cui potremmo conoscerci, inizieremo il corso e potrai decidere se partecipare o meno agli altri incontri. Ecco il link per il collegamento online di venerdì 28 marzo dalle 18,30 alle 20,00. https://meet.google. com/qrf-howb-ctm

Non hai tempo per partecipare a tutti gli incontri? Puoi partecipare anche alle singole mezze giornate. In ciascuna delle quali si affronteranno specie botaniche sempre diverse.