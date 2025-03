Città Metropolitana Roma. Mostra “Simmetria Divina” dell’artista Gothy Lopez

Inaugurata a Palazzo Valentini la mostra di pittura “Simmetria Divina”, ispirata al Giubileo 2025 dell’artista salvadoregna Gothy Lopez, visitabile fino al 2 aprile in Sala della Pace. Presenti al Vernissage il Consigliere di Roma Capitale e di Città metropolitana Mariano Angelucci, S.E. Anabella Machuca, Ambasciatore di El Salvador presso la Santa Sede e Mons. Francisco Díaz Tenza, rappresentante della Segretaria di Stato della Santa Sede.

“Roma, città simbolo della spiritualità e della cultura universale, si prepara ad accogliere il Giubileo con eventi che ne esaltano il significato profondo, e questa mostra rappresenta un perfetto connubio tra arte e fede, tra creatività e riflessione. L’opera di Gothy Lopez è un viaggio attraverso la bellezza, l’armonia e il divino, un invito a riscoprire la spiritualità attraverso forme e colori che parlano all’anima. L’arte ha sempre avuto il potere di unire i popoli, di superare le barriere linguistiche e culturali, di creare connessioni tra persone e nazioni. “Simmetria Divina” non è solo una mostra, ma un ponte tra diverse sensibilità e tradizioni, un omaggio alla dimensione universale della fede e dell’arte. Questa mostra costituisce quindi un tassello importante delle tante iniziative culturali, sostenute dalle istituzioni, che animano la città e i territori circostanti durante le celebrazioni dell’Anno Santo. Ringrazio l’artista per aver scelto Roma come palcoscenico per le sue opere e per aver donato alla nostra città un contributo artistico di così alto valore”

Mariano Angelucci, Presidente Commissione turismo, Moda e relazioni internazionali di Roma Capitale e Consigliere metropolitano.