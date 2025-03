Anguillara. 4 aprile presentazione “Il mio Pinocchio” in biblioteca Zucconi

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” invitano la cittadinanza la presentazione del libro e del progetto “IL MIO PINOCCHIO – LUOGHI COMUNI DI UN BURATTINO”, scritto dal giornalista PAOLO LUNGHI.

La presentazione si terrà Venerdì 4 aprile 2025 alle ore 17:00 nella Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”, Largo dello Zodiaco, 21.

Il libro esplora il legame tra “Le avventure di Pinocchio” e il territorio toscano, mettendo in luce riferimenti storici e geografici che potrebbero aver ispirato Collodi. Una prospettiva inedita sulla storia del burattino più famoso del mondo!

Interverranno:

Paolo Lunghi, autore del libro e giornalista,

Avv. Angelo Pizzigallo, Sindaco di Anguillara Sabazia,

Paola Fiorucci, Vice-Sindaco di Anguillara Sabazia,

Danilo Giuliani, Presidente Ass. Nomen Omen

con gli attori Ilaria Amadei e Stefano Germani

e l’artista Alessandro De Gerardis.

Modera l’evento la giornalista Graziarosa Villani

In occasione della presentazione del libro sarà possibile ammirare un’esposizione di opere pittoriche degli artisti Stefania Di Tomaso e Alessandro Carlini, già apprezzati in passato qui in Biblioteca, ispirate o ritraenti il paesaggio di Anguillara Sabazia. Uno sguardo suggestivo e originale sul territorio locale, creando un dialogo tra la bellezza naturale del nostro Comune e gli interessanti argomenti trattati nel libro.