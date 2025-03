“Quello che so di te”, l’ultimo libro della scrittrice Nadia Terranova presentato a Bracciano

Lunedì, 24 marzo la vetrina della libreria Giunti al Punto di Bracciano, era composta, per la maggior parte, del romanzo “Quello che so di te”, l’ultimo libro della scrittrice Nadia Terranova. È un’abitudine che Alessandra Rossi, la padrona di casa della libreria di via Agostino Fausti, in collaborazione con Sara Cerrone, pratica ogni volta che un’autrice o un autore presenta, nella graziosa saletta circondata di tante storie, la sua ultima prova letteraria. La scrittrice siciliana è stata presentata dalla scrittrice Angela Messina, che è riuscita, attraverso le sue puntuali domande e le sue attente considerazioni, a far esprimere alla scrittrice, anche quest’anno candidata al Premio Strega, la migliore illustrazione della sua ultima fatica, anche grazie alle numerose domande dell’attento pubblico in sala. L’attrice Stefania De Michele ci ha fatto entrare all’interno di alcune pagine del romanzo con la sua appassionata interpretazione che ha lasciato, come sempre (posso testimoniarlo personalmente), nel pubblico, ma anche nell’autrice, espressioni di grande soddisfazione. Il firma copie finale e la grande disponibilità al dialogo ha confermato che, ancora una volta, grazie a chi si adopera per la divulgazione della cultura nel nostro paese, è possibile avere personaggi importanti del panorama letterario italiano e conoscerli anche attraverso il contatto umano.

Lorenzo Avincola ​